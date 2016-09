Eutingen "Sie war schon zu Lebzeiten heilig"

Er erinnerte sich, als er einen ungeplanten Zwischenstopp in Kalkutta einlegen musste und vor der Entscheidung stand, vier Stunden auf dem Bahnhof zu warten oder kurz im Konvent der "Sisters of Charity" (Missionarinnen der Nächstenliebe) vorbeizuschauen, um zu versuchen, der von ihm so bewunderten Ordensschwester ein kurzes Hallo zu sagen. Er entschied sich für den Besuch, wurde aber von der Sekretärin abgewimmelt. Die Mutter hätte so viele Termine, könne keine unangemeldeten Besucher empfangen. "Und als ich mich umdrehte um zu gehen, hörte ich eine leise Stimme, die meinen Namen rief", so Fernando. "Mutter Teresa hatte mich gesehen, sprach mich an und sagte zu mir: Ich habe keine Zeit, Sie haben keine Zeit – also nehmen wir uns Zeit." Das Gespräch dauerte zwei Stunden. Zwei Stunden, von denen der Pater heute noch zehrt. "Es war die Bescheidenheit, die Ausstrahlung, die Kraft, mit der diese einfache Frau alle Menschen für sich einnahm."

Der indische Pfarrer erinnerte sich auch, dass die Erwachsenen Mutter Teresa auf der Straße selten erkannten, da alle Ordensfrauen im selben weißen Gewand mit der blauen Borte, dem Zeichen der untersten Kaste Indiens, herumlaufen. "Aber die Kinder erkannten sie und sie kannte jedes Kind und hatte für jedes ein gutes Wort", so Fernando, der dies persönlich miterlebt hatte. Was er aus den wenigen Bergungen mit der Ordensfrau mitnahm, war neben der unglaublichen Gnade, so eine Person kennenlernen zu dürfen, auch der ganz pragmatische Ansatz, dass man, wenn man etwas Gutes tun will und dazu fähig ist, einfach anfangen sollte es zu tun. Ohne darauf zu schauen, ob man die Mittel dafür hat oder sie später zusammenbekommt.

"Anfangen – nicht fragen, sondern tun, denn das Gute ist letztendlich mächtiger als das Böse", habe sie ihn gelehrt. Ein Leitspruch, der ihn auch mit dem deutschen Journalisten und Mitgründer der Organisation Cap Anamur/Deutsche Not-Ärzte, Rupert Neudeck, verbindet, mit dem er viele Gespräche zu diesem Thema geführt hat. Ganz in diesem Sinne hat auch er inzwischen einen eigenen Orden, die "Annai Vailankanni Society", gegründet und baut eine Schule, denn die Bildung der Kinder ist ihm wichtig.

Zu Beginn der Woche war er noch in Indien, Morgen ist er in Rom, und bis Mitte Oktober wird er seine vielbeachteten Vorlesungen in Deutschland halten. Am Donnerstagvormittag besuchte er noch schnell Ivanka und Hedeljko Zubac, die er in Bosnien-Herzegowina am Marienwallfahrtsort Medjugorje kennen gelernt hatte. "Ich war mit meinem Bischof dort, Ivanka sprach mich direkt unterm Kreuz an, und nun haben wir uns nach über zwei Jahren wiedergesehen", freute sich der indische Seelsorger, der gerne lacht und doch mit großem Ernst seiner missionarischen Aufgabe rund um den Globus nachgeht.

Die beiden fuhren ihn von Stuttgart nach Rohrdorf und von dort ging es per Zug zur nächsten Station, nach Sigmaringen. Charles Fernando ist wieder einmal auf Tour. Er wird viele Begegnungen haben und viele Menschen mit der von ihm vorgelebten Schlichtheit begeistern. "Wahre Größe liegt in der Einfachheit. Wahrhaft groß sind die Menschen, die sich selbst nicht für große halten." Dies hat ihn sein Vater gelehrt, und mit Papst Johannes Paul II und Mutter Theresa seien ihm zwei Menschen begegnet, die dies perfekt gelebt haben.

Für die einen war sie schon zu Lebzeiten eine Heilige; für andere der "Todesengel". Ihre Kritiker werfen ihr mangelhafte medizinische, hygienische und soziale Betreuung in ihren schlicht eingerichteten Heimen für Arme und Sterbende in der indischen Stadt Kolkata (früher: Kalkutta) vor. Auch wurde öffentlich an ihrem Glauben gezweifelt.

Mutter Teresa wurde am 26. August 1910 als Agnes Gonxha Bojaxhiu im mazedonischen Skopje geboren. Mit 18 Jahren trat sie in den irischen Loretto-Orden ein. Von 1928 an unterrichtete sie 17 Jahre lang die Töchter der indischen High Society in Kalkutta. Doch Teresa wollte lieber unter den Ärmsten leben als Schülerinnen aus reichem Hause zu unterrichten. 1946 hörte sie den "Ruf Gottes", den "Ärmsten der Armen beizustehen". Drei Jahre später eröffnete sie die erste Slum-Schule in Kalkutta. Als sie am 5. September 1997 mit 87 Jahren an Herzversagen starb, war die Trauer groß. Papst Johannes Paul II. nannte sie "ein Geschenk an die Kirche und an die Welt". Das Kirchenoberhaupt ließ die Friedensnobelpreisträgerin bereits zwei Jahre nach ihrem Tod selig sprechen.