Eutingen Sie streichen und verputzen für berufliches Weiterkommen

Derzeit werden Wände im Treppenhaus grundiert und anschließend gestrichen. Zudem müssen Böden verlegt und die Außenfassade gerichtet werden. In vier bis fünf Wochen sollen die Arbeiten abgeschlossen sein, hofft Hauptamtsleiterin Theresa Gnant.

Acht bis zehn Personen können dort unterkommen. Es ist noch nicht gesichert, dass das Leute sind, die derzeit im Eutinger Bahnhof leben, doch vieles spricht dafür. Es wäre gut, wenn Leute nach Rohrdorf kommen könnten, die sich schon etwas in der Gemeinde integriert hätten, sind sich Theresa Gnant und Herbert Ade einig: "So würde das Engagement ein Stück weit belohnt".

Hussam Khirallah, der bei der Bäckerei Plaz arbeitet, hilft zwar in Rohrdorf ebenfalls mit. Allerdings hat er seit kurzem bereits eine Wohnung in Eutingen und hat somit keinen Bedarf mehr.

"Es gibt unter den Flüchtlingen sehr motivierte und geschickte Leute", hat Ade festgestellt. Für diese lohne es sich, solch ein Projekt zu machen. So könnten tolle Kontakte zu Handwerkern entstehen, ergänzt Theresa Gnant. Und genau dieser Effekt ist erwünscht: Die Flüchtlinge können Werbung in eigener Sache machen und einer Arbeitsstelle näher kommen.

Denn nach wie vor ist beim Thema Flüchtlinge nicht alles eitel Sonnenschein. So erreicht man mit solchen Angeboten einige Flüchtlinge schlichtweg nicht. Die Solidarität innerhalb einer Gemeinde sei in arabischen Ländern nicht so ausgeprägt wie hierzulande, weiß Ade. Dort konzentriere man sich eher auf Familie und Clan. Zudem bräuchten die Menschen aus dem anderen Kulturkreis feste Regeln. Auch die Trennung von Staat und Religion sei den Flüchtlingen mitunter schwer zu vermitteln. "Der Islam ist hier ein Hemmnis für die Integration", sagt Ade deutlich. Er fordert von den Flüchtlingen, dass die von Deutschland gezeigte Fairness keine Einbahnstraße sein dürfe. Vielmehr sollten sich auch die Flüchtlinge einbringen. Sein Fazit: "Teilweise läuft es sehr holprig, teilweise sehr gut". Bei den derzeit anpackenenden Flüchtlingen läuft es zweifelsohne gut, wie auch die Fachleute bescheinigen.

Vorstandsmitglied Wolfgang Kronenbitter verwies auf zahlreiche Projekte des Vereins, unter anderem das von Rainer Schach in die Wege geleitete Krankenhaus in Burundi. Hinzu kamen beispielsweise die Hausaufgabenbetreuung Eutingen, der Einsatz für die Zwölfgötterköpfe von Rohrdorf oder eine Berufsinformation am Horber Gymnasium. Alle Rotary-Clubs und Mitglieder verbindet ein zentrales Ziel: zu helfen. So hat Rotary die Führungsrolle in der weltweit angestrebten Ausrottung der Kinderlähmung übernommen.