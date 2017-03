Eutingen Senioren halten Kopf und Motorik in Schwung

Um 12 Uhr beginnt das Zusammenkommen mit einem Mittagessen, das vom örtlichen Metzger frisch zubereitet wird. Anschließend stellen die beiden Betreuerinnen das Tagesthema vor. Zum Motto werden Aufgaben wie Basteln, Singen oder Geschichten lesen umgesetzt. Damit die grauen Zellen angestrengt werden, überlegen sich die Betreuerinnen ein Gedächtnistraining.

Manche Teilnehmer leiden an Demenz, weshalb für sie Ereignisse in der weiten Vergangenheit präsenter sind und somit das Berichten von diesen leichter fällt. Beim Zeitunglesen erhalten sie einen Bezug zu aktuellen Themen und werden über das Geschehen in der Region informiert.

Da die 76 bis 95 Jahre alten Teilnehmer aus der Umgebung rund um Horb kommen, sind die Gesprächsthemen zu den Zeitungsartikeln ganz unterschiedlich. Jeder Teilnehmer darf sich nach Lust und Tagesverfassung einbringen. Um nicht nur den Kopf, sondern auch die motorischen Fähigkeiten zu fordern und fördern, werden Gymnastikelemente, Tanzen im Sitzen und vieles mehr angeboten.