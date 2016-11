Eutingen Selbstgemachtes aus dem Ort ist begehrt

Eutingen-Göttelfingen. Auch die dritte Auflage des Weihnachtsmarkts in Göttelfingen wurde zum erwarteten Anziehungspunkt – und das nicht nur für die Göttelfinger. Obwohl von Weihnachtsmärkten aller Größenordnungen geradezu umzingelt, präsentierte sich die Göttelfinger-Markt-Variante wieder als das heimeliges, feine Märktle, das von den Bewohnern des Ortes für die Menschen, die hier und in der Umgebung wohnen, gemacht wurde. Da waren keine Teppichhändler aus fernen Landen mit einem Marktstand vertreten, fliegende Süßwarenhändler suchte man genauso vergebens wie die obligatorische Flammkuchenbude, denn der vorweihnachtliche Kommerz passte nicht wirklich zum Geschehen im Kirchgässle.

Und gerade der liebevolle Charme des "Selbstgemachten" brachte wie vor zwei Jahren das Flair der Adventszeit in den Flecken. Glühwein und Punsch gab es nicht nur bei den Ministranten, die ihren Stand "verkehrsgünstig" neben der provisorischen Bühne, einer Fläche in der Nähe des Gemeindesaals, aufgebaut hatten. Denn dieses Flachdach wurde heuer zur Bühne der Kindergartenkinder sowie der Grundschüler aus Eutingen, die mit ein paar Liedern die Marktbesucher begeisterten.

Insbesondere die Kleinen aus dem Kindergarten "Max und Moritz" wurden zum Zuschauermagnet. Jedes Kind hatte eine Papierhut von der Bäckerei Plaz geschenkt bekommen, und so ausgerüstet, sang sich das tolle Lied von der "Weihnachtsbäckerei" gleich nochmals so gut. Um durch die dunkle Zeit zu kommen, haben sich die Kinder auch an ihren Martinsumzug erinnert und sangen: "Han a Lichtle em Laternele." Später wurden sie dann von den Eutinger Grundschülern abgelöst, die weihnachtliche Weisen anstimmten.