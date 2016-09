Eutingen Selbst der Pfarrer ist ein fleißiger Spender

Auf 25 Spenden (Ehrennadel in Silber) bringen es folgende Personen: Klaus Glaser, Daniel Kußmaul, Elfriede Locker und Sigrid Seele. Immerhin bereits zehn Mal (Ehrennadel in Bronze) den Lebenssaft gespendet haben Sarah Fischer, Michael Feinler, Rosemarie Dekreon, Jörg Gold, Christine Schelhammer und Jürgen Teufel. Sie alle erhielten von Jöchle, dem jahrzehntelangen Bereitschaftsleiter Heribert Platz, der seinen Sohn Stefan Platz vertrat, dem stellvertretenden Ortsvereinsvorsitzenden Herbert Herzog sowie dem aktiven Mitglied Hubert Schäfer ein Präsent sowie die Ehrennadel. "Sie sind Vorbilder für die Gesellschaft", sagte Jöchle.

Er verwies zudem auf den nächsten Spendentermin in Eutingen, der am Mittwoch, 19. Oktober, in der Eutinger Halle stattfinden wird. In Eutingen habe man im Schnitt 100 Spender pro Termin, davon 10 bis 15 Erstspender. Im Kreis Freudenstadt spenden 6,4 Prozent der Menschen Blut. Zum Vergleich: Im Kreis Calw sind es 3,6 Prozent. In städtischen Landkreisen sind es oft weniger als ein Prozent, wusste Jöchle: "Im ländlichen Raum ist die Hilfsbereitschaft größer. Es ist zu hoffen, dass das so bleibt".

Er betonte, dass die Medizin bislang noch keine Lösung gefunden habe, wie menschliches Blut zu ersetzen sei. "Es gibt keine andere Möglichkeit zu helfen, als das eigene Blut abzugeben", sagte Jöchle.

Dieses werde bei Unfällen oder schweren Krankheiten benötigt. 19 Prozent der Blutspenden werden für Krebserkrankungen und 16 Prozent für Herzerkrankungen benötigt. Aber auch für ein erfreuliches Ereignis wie eine Geburt braucht man Blut: Vier Prozent der Blutspenden werden hierfür eingesetzt.