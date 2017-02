Eutingen Schotten, Mexikaner und Venezianerinnen

Hansi Seefried nahm die Arbeit der Narrenzunft Eutingen ab und kontrollierte die Besucher auf ihr wUmzugsbändel. Chillig ging es dagegen bei den Mexikanischen "Bautsch Boys" zu, die mit ihrem Selbstgebrannten den Besuchern Feuer im Körper machten. Die Rohrdorfer Venezianerinnen ließen ihre Hüften kreisen, ebenso wie die Afrikanerinnen aus Eutingen. Sie tanzten später noch an so manchem VIP-Ort in Eutingen wie an der Schlagerbar, im Hasenhaus und weiteren. Für musikalische Umrahmung sorgten die Musikvereine, Guggenmusiken und Lumpenkapellen aus der Umgebung und darüber hinaus.

F ür Bonbon-Nachschub sorgte der Kinderzunftrat um Prinzessin Anne und Prinz Jan

Die Luschdige Bruat unter Eddy Reule hatte als ehemaliger Bestandteil der Eutinger Narrenzunft sozusagen Heimspiel. Wem der Trubel mit wasserspeienden Narrenfreunden aus Seebronn, närrischen Zicken oder wilden Hexen aus der Umgebung von Eutingen zu bunt wurde, konnte beim Django-Wagen in die ruhigen Berge entfliehen. Die Tiroler ließen ihre Opfer eine steile Holzrutsche hinab.

Trotz der zeitgleichen Teilnahme am "närrischen Ohrwurm" in Singen, waren die Hochdorfer mit einer Abordnung in Eutingen vertreten. Für jeden Geschmack war was geboten, und wer noch Bonbon-Bedarf hatte, ließ sich vom Kinderzunftrat um Prinzessin Anne und Prinz Jan eindecken.