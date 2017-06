Eutingen Schon wieder: Keine Post mehr in Eutingen

So übernahm Mustafa Yüksel, der eine Änderungsschneiderei in der Bergstraße betreibt, die Aufgabe. Nach zweieinhalb Jahren kündigte er an: "Ich gebe die Post ab." Immer wieder seien Kunden in sein Geschäft gekommen und er habe von der Arbeit wegrennen müssen.

Schon nach einem Jahr kommt das Ende

Nur wenige Meter weiter fand sich mit Demet Celik von "Angels Of Hairstyle" eine Jungunternehmerin, die in der Hauptstraße die Postfiliale weiter betrieb. Während der Öffnungszeiten des Friseursalons konnten Postkunden Pakete aufgeben oder abholen. Doch auch sie sagte, dass sich ihre Arbeit nicht mit dem Herausforderungen eines Postschalters verbinden ließen. Deshalb hörte sie nach einem guten Jahr nun Anfang der Woche auf.

Die Post sucht mit der Gemeinde nach einer Lösung, erklärt Gimber: "In Eutingen wird es weiter eine Filiale geben, unsere Vertriebsleitung wurde bereits mit der Suche nach einem neuen Standort beauftragt. Für den Fall, dass wir keinen neuen Filialbetreiber finden, werden wir dort zunächst mit eigenem Personal eine Filiale betreiben."

Für Eutingen ist die Schließung ein herber Einschnitt, denn die Infrastruktur in dem 2550-Seelen-Ort wird immer stärker abgebaut. Kein Drogerie- und zumindest derzeit kein Verbrauchermarkt mehr, das zwischenzeitlich aufgebaute Sportgeschäft machte zu, der zweite Bäcker im Ort schloss und nun zum zweiten Mal innerhalb von drei Jahren die Postfiliale.

Bürgermeister Armin Jöchle erklärte auf unsere Anfrage: "Die Post hat mich informiert. Es wird von der Post nach einem Ersatz gesucht. Das wird aber etwas dauern. Ich gehe davon aus, dass sich die Post deswegen bei uns meldet. Die Post ins Rathaus zu nehmen, wird eher nachrangig sein. Mehr wissen wir bislang nicht."

Post verlangt sechs Öffnungstage pro Woche

Nach einer schnellen Lösung hört sich das nicht an. Die Post-Kunden müssen wohl weiterhin ins Auto steigen oder aktiv nach einem neuen Betreiber suchen. Interessierte müssen laut Gimber selbstständige Kaufleute sein, die ergänzend zum Kerngeschäft im Auftrag der Post deren Dienstleistungen anbieten und auch ihren Personaleinsatz selbst steuern. "Wir verlangen nachfragegerechte Öffnungszeiten an sechs Tagen der Woche. Meist entsprechen die Öffnungszeiten unserer Filialen denen des Einzelhandels. Über alle Bedingungen werden unsere Partner schon vor Abschluss des Vertrags informiert", so der Postmitarbeiter, der sagt: "Die Post betreibt schon seit Jahren keine eigenen Filialen mehr. 1060 der mehr als bundesweit 13 000 Filialen werden von der Postbank betrieben, die übrigen überwiegend von Einzelhändlern." Ein Konzept, das nach der Meinung der Post Erfolg hat, gibt sie in einer Studie an: "94 Prozent der Kunden sind mit den Partner-Filialen zufrieden, sehr zufrieden oder vollkommen zufrieden."

Für die Eutinger scheint das nicht zuzutreffen. Sie ärgern sich, dass die Post schon wieder geschlossen hat –­ und das nach nur einem Jahr.