Eutingen Schon viele Weitinger Kinder betreut

Eutingen-Weitingen. Beim ersten Elternabend im neuen Kindergartenjahr nutzten Leiterin Claudia Lutz und Bärbel Teufel, eine der beiden Zweiten Vorsitzenden des Kirchengemeinderates, die Gelegenheit, der langjährigen Mitarbeiterin für ihr Engagement und ihr kollegiales Arbeiten Dank und Anerkennung auszusprechen.

1992 als Aushilfskraft angefangen

Die Jubilarin begann ihren Dienst 1992 als Aushilfskraft in einer Kleingruppe der Einrichtung. Weil die damalige Leitung wie auch der Elternbeirat sehr zufrieden waren, wurde ihr Vertrag verlängert. In Absprache mit der katholischen Kirchengemeinde Sankt Martinus als Trägerin wurde sie an zwei Tagen in der Woche zur zweijährigen Ausbildung als Kinderpflegerin freigestellt.