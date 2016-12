Eutingen Schnecke Sophia trifft auf einen Wolf

Eutingen. Bereits am Samstagnachmittag hatten die evangelischen Gläubigen den Gottesdienst in der Sankt Stephanuskirche gefeiert. Anschließend feierten die Katholiken mit dem Krippenspiel Heilig Abend. Nach ihrer Sanierung wurde die Orgel pünktlich zu Weihnachten in Betrieb genommen und beim Krippenspiel von Anne Friedrich gespielt.

Martina Eisenbrückner begrüßte in Begleitung der Eutinger Ministranten die Kirchenbesucher: "Wir freuen uns ganz besonders, dass so viele in der Kirche zusammengekommen sind." Als Erzählerin trat Vera Krknjak auf, obwohl ihre Erstkommunion schon einige Jahre zurückliegt. Ihre Mama Silke Krknjak hatte zusammen mit Judith Hermann das Spiel vorbereitet. In diesem lebte die Schnecke Sophia (Leticia-Jolie Bogyay) "im fernen Land Israel", die eine schwere Last zu tragen hatte. "Es schmerzen meine Glieder", erklärte die Schnecke. Doch sie spürte auch, dass eine Veränderung geschehen sollte. Deshalb machte sie sich auf den Weg, auf dem sie einen Wolf (Jakob Hermann) traf. Dieser berichtete, dass die Menschen ihn hassen würden, weil er Schafe fresse. "Die Menschen essen auch Schafe. Wieso bist du dann böse?", brachte ihm die Schnecke eine weitere Erkenntnis. Im Wacholderhain begegnete die Schnecke dem Esel (Giovanni Corvitto), dem sie zeigte, dass er nicht dumm sei. Einer würde kommen, der vielleicht vom Esel getragen worden werden müsste, so die Schnecke. Sie munterte auch den Lahmen (Nick Mücke) auf, der trotz seines steifen Beins wertvoll sei.

Schäfer macht Mut