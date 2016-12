Eutingen Schlössleweg-Sanierung verschoben

Eutingen-Rohrdorf. Im Haushaltsplan wären dieses Jahr 23 000 Euro für die Belagssanierung eingeplant gewesen. Der Weg zwischen den Gebäuden Schlössleweg 3 bis 9 sollte auf eine Länge von 63 Meter eine neue Deckschicht erhalten. Ein Anlieger hatte sich gegen diese Maßnahme ausgesprochen. Bereits die vergangenen Maßnahmen, bei denen ebenfalls die oberste Schicht entfernt worden sei, hätten nach einigen Jahren wieder das gleiche Problem auftauchen lassen. Er schlug vor, die Straße komplett zu machen. Rolf Walddörfer hatte bei der vergangenen Ortschaftsratssitzung darauf hingewiesen, dass das Straßenbauunternehmen vor Ort gewesen sei und die geplante Maßnahme genau erklärt hätte.

Damals seien keine Einwendungen von Seiten der Bürger gekommen. Erst mit der Konkretisierung wurde ein Veto eingelegt, was die Umsetzung verlangsamt hatte und nun zum Stehen gebracht hatte. "Es war vorgesehen, die Maßnahme noch dieses Jahr auszuführen", las Rolf Walddörfer den Vorschlag eines Anliegers zum Vollausbau mit neuem Unterbau in diesem Bereich vor. "Es sollte ein unverbindliches Angebot eines zweiten Unternehmens zu den Kosten des Vollausbaus her", forderte Rat Achim Wetzel. Herbert Herzog stimmte ihm zu und meinte, dass sich die Maßnahme dieses Jahr nicht mehr umsetzen lasse. Der Schlössleweg sollte daher überplant werden. Das bisherige Unternehmen gebe zwar für die Sanierung und Anbringung eines neuen Deckbelags eine Garantie von 20 Jahren, doch wenn es Einwendungen eines Anliegers gebe, sollte diesen nachgegangen werden.

Die eingeplanten 23 000 Euro sollten nach der Tischvorlage in den kommenden Haushalt übernommen werden, las Rolf Walddörfer vor. Für Herbert Herzog war dies wichtig, denn man wisse nicht, wie es im kommenden Haushalt um die Realisierung stehe. "Wir müssen von den 23 000 Euro ausgehen, mehr steht uns aktuell nicht zur Verfügung, und wir müssen das Geld umschreiben. Nicht, dass es verloren geht", sagte Herbert Herzog. Er wies darauf hin, dass die kommenden Haushaltsmittel noch nicht verplant seien. Darüber würde sich der Gemeinderat die Tage noch austauschen. Einstimmig wurde beschlossen, dass die Sanierung des Schlösslewegs verschoben und die Mittel in den Haushalt des kommenden Jahres einfließen werden.