Eutingen Schlachtplatte schmeckt auch im Hochsommer

Klassiker aus Rock und Pop wie von Bands wie Guns N‘ Roses, aber auch Hits aus den aktuellen Charts führten "Sangover" auf. Marian Buckenmaier, Gesang und Gitarre, Jan Mulks, Gesang und E-Bass und Johannes Pfeffer am Schlagzeug treten seit 2010 in der Region auf.

Empfehlungen für die Band "Sangover" bewahrheiten sich

"Wir sind über Empfehlungen auf die drei aufmerksam geworden und es hat sich gelohnt", freute sich Feldbinder, dass die Band zahlreiche Besucher anlockte. "Ihr seid echt super und habt gute Stimmen", wurden sie gelobt.

Aufgrund der lauen Nacht hielten es die Gäste lange am Weizenstand sowie die Wein- und Sektbar aus. Die erste Mannschaft der SG Rohrdorf/Eckenweiler feierte den am Samstag erreichten 2:0-Sieg gegen die SG Altheim/Grünmettstetten.

Angebote wie die Bierkrugrutsche, wurden stark nachgefragt. Die Gäste mussten dabei einen Bierkrug auf einer Rampe nach vorne schieben. Maß war gefragt, denn der Bierkrug durfte nicht vor oder nach der Öffnung des Bierfasses stehen bleiben.

Von Reihe zu Reihe gingen die Mitglieder der Sportfreunde, um Lose für "Rohrdorf dreht am Rad" zu verkaufen. Das Glücksrad war am Samstagabend gut gefragt.

Die Helfer in der Küche mussten am Sonntag um die Mittagszeit ordentlich anpacken, kamen doch zahlreiche Besucher zum Fest. "Damit hätten wir so nicht gerechnet. Es ist ja doch sehr warm, umso mehr freut es uns, dass das Selbstgeschlachtete so gut angenommen wird", sagte Feldbinder.

Am Sonntag stellte Achim Wetzel seinen Unimog zur Verfügung, mit dem Werner Locker die Gäste durch Rohrdorf fuhr. Weniger PS, dafür mehr Aussicht, bot die Kutschfahrt mit Eberhard Schweizer, bei der vor allem die kleinen Besucher vergnügt vor sich hin quietschten. Die kleinen Besucher konnten einiges erleben, denn Spielsachen standen zur Verfügung. Und so war bei der Rohrdorfer Dorfhocketse für jeden was dabei.