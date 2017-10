Eutingen Schlachtplatte ist echte Erfolgsgeschichte

Zum 40. Mal lädt der FC zu seiner beliebten Schlachtplatte ein. Neben Blut- und Leberwürste warten Sauerkrautberge, Schnitzel und Bratwürsten und am Nachmittag Kuchen aller Art auf die vielen Besucher, die gerne bei dieser Traditionsveranstaltung vorbeischauen und sich einen schönen Tag in geselliger Runde machen.

Angefangen hat alles vor 40 Jahren, als Franz Teufel, der damalige Kassierer des Vereins, feststellen musste, dass er so wenig Geld in der Kasse hat, dass er noch nicht einmal die Schiedsrichter bezahlen konnte. Um aus dieser finanziellen Misere herauszukommen entstand die Idee, eine Veranstaltung ins Leben zu rufen. Das Göttelfinger Schlachtfest war geboren und als man bei der Abrechnung freudig feststellte, dass man 500 DM Reingewinn gemacht hatte, war klar, dass man dieses Fest von nun an jedes Jahr ausrichtet.

In den ersten Jahren fand es noch auf dem Schulhof statt, später zog man dann in die damalige Tennishalle um. "In dieser Zeit hatten wir natürlich noch nicht die nahezu professionellen Möglichkeiten, die uns die Korntalhalle heute bietet", erinnert sich Vorstand Klaus Flaig. "Damals hat Adolf Katz die Frauen der Mitglieder zum Kochen und mithelfen eingeteilt, und in fast jedem Göttelfinger Haus roch es nach Sauerkraut." Flaig kann sich auch noch gut daran erinnern, dass bis 2009 die finale Essenszubereitung in zwei separaten Räumen erfolgte. Im heutigen Sportheimbereich wurde Kraut und Schlachtplatte ausgegeben, in einem Abstellraum die Bratwürste und die Schnitzel gebraten und die Salate angerichtet. Erschwerte Bedingungen also, die jedoch durch Improvisationstalent und der Freude, den Verein dadurch unterstützen zu können, locker wieder wettgemacht wurden.