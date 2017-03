Eutingen Schießbude der Kreisliga A2? Das war einmal...

Ende April wurde die Außenanlage auf Vordermann gebracht. Die größte Maßnahme war die Renovierung der Sportheimfassade im Bereich des Mehrzweckraumes. Elf der damals noch im Bahnhof untergebrachten Syrer halfen mit. Für ihr Engagement rund um die Integration von Flüchtlingen im Rahmen des Förderprogramms "1:0 für ein Willkommen" wurde die SG mit 500 Euro belohnt. Die Eröffnungstour des Radtreffs, die Tennisvereinsmeisterschaften und das Ende der Fußball-Saison 2015/16 waren weitere Eckpunkte im Vereinsleben.

Die Teilnahme am Ferienprogramm der Vereine, die Hocketse sowie die Schlachtplatte im Herbst konnte bei gutem Wetter stattfinden, der Gäu-Jugend-Cup musste jedoch in der Korntalhalle ausgespielt werden. Außerordentlich beliebt sei auch das Angebot von "Fit und Gesund", das montagabends in der Halle angeboten wird.

Die Kasse stimmt, so eine weitere positive Nachricht, und auch sportlich sei man in mit der SG Rohrdorf-Eckenweiler in dieser Saison ganz gut unterwegs. Kassierte man im letzten Jahr noch Gegentore in Serie, so stellt man aktuell die beste Abwehrkette der Liga, berichtete Michael Klippel, der Vorsitzender Fußball der SG Rohrdorf/Eckenweiler. Nach 16 Spielen habe man derzeit 34 Punkte und stehe auf einem guten fünften Platz.

Nico Usemann gab danach noch einen Abriss über die Situation im Jugendfußball. Das Dauerthema war auch im letzten Jahr, genügend qualifizierte Trainer und Übungsleiter für alle Mannschaften zu finden. Die 50 Euro Sonderbeitrag pro Jugendspieler im Jahr sollen helfen, dieses Problem abzufedern.

Die Vertreterin der Tennisabteilung konnte von einem sportlich durchwachsenen Jahr berichten und freute sich auf den Ausflug am 23. September, den die Tennis-Abteilung zu ihrem 30-jährigen Bestehen machen wird.

Ortsvorsteher Rolf Walddörfer konnte auf ein gelungenes Vereinsjahr zurückblicken. Die Flecka-Fasnet und die sportlichen Erfolge der Fußballer wertete er als besonders wichtige Aspekte.

Bei den Wahlen wurde die gesamte Führungsmannschaft im Amt bestätigt. Lediglich Benjamin Schweizer wurde neu in den Ausschuss gewählt.