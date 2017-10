Eutingen Satzungsänderung für Verbrauchermarkt und Stuttgarter Straße

Ein weiterer Punkt, der auf die Errichtung des Verbrauchermarkt am Ortsrand abzielt und den Weg für die Bauarbeiten frei machen soll, ist die Erweiterung der möglichen Sondergebiete, die laut Verwaltung mit der Mustersatzung des Gemeindetages Baden-Württemberg übereinstimmt: Hier war bisher nur das Postfachzentrum und ein "Container- und Lagerplatz" in der Satzung drin.

Die Satzungsänderung werde auch wegen der Änderung rund um den Bebauungsplan "Stuttgarter Straße" notwendig, so Jöchle im Bezirksbeirat. Außerdem sollen noch die Begriffe "großflächige Handelsbetriebe, Messe, Ausstellung und Kongresse" hinzukommen.

Da die Pläne für einen Verbrauchermarkt schon konkret sind, will man in der Verwaltung Gas geben. "Die Satzung soll so in der Form schon am 4. November in Kraft treten", sagte Jöchle und verwies auf Baufreigaben, die nach dem 24. Oktober rausgehen werden, dass diese dann von der neuen Satzung betroffen sind.

Göttelfingen

Durch die Ansiedlung des Verbrauchermarktes in Eutingen wird eine neue Erschließungsbeitragssatzung fällig.

Da Erschließungsbeiträge immer wieder zu unschönen Diskussionen zwischen Bürgern und Verwaltung führen, ist eine klare Regelung wichtig.

Die Grundlage für die neue Satzung wird eng an die Mustersatzung des Gemeindetages Baden-Württemberg angelehnt. Neu im Vertrag wird der Passus "Sondergebiet großflächiger Einzelhandel zur wohnungsnahen Grundversorgung" sein, den man im Rahmen des Bebauungsplanes "Stuttgarter Straße" schaffen musste. "Unter anderem muss dieser Passus in die bisherige Satzung eingepflegt werden, damit man den Artzuschlag erheben kann", informierte Ortsvorsteherin Diana Wally.

Weitingen

Die Kosten für die Erschließung des nördlichen Teils der Austraße werde derzeit berechnet, gab Ortsvorsteher Roland Raible hierzu bekannt.