Eutingen Sankt Martin teilt den roten Seidenmantel

Eutingen. Doch Reiter Sankt Martin, gespielt von Tina Hindennach, hat seine Verse noch nicht aufgesagt. Deshalb versucht Eigentümer Gebhard Kreidler das nervöse Tier zu beruhigen. "Irgendwie war ihr das alles zu viel", erklärt Tina Hindennach. Trotzdem hält die Stute ruhig und wartet das Spiel ab, wenn auch etwas angespannt. In der Feuerwehrgeräte-Halle kniet auf einem Rupfensack ein Bettler (alias Tobias Plaz) und klagt sein Leid: "Die Leute gehen alle an mir vorbei und hören mich nicht, auch wenn ich schreie." Ihn friere es so schrecklich an diesem kalten Abend, doch keiner helfe ihm.

Sankt Martin erklärt, dass er auch kein Geld und nichts dabei habe, womit er helfen könne. Doch er packt den roten Seidenmantel und teilt ihn. Der Bettler ist sichtlich erfreut und trägt die Geschichte vom Heiligen Martin weiter, wie es die Tradition will. Mit großem Applaus beenden die beiden Darsteller die kleine Vorstellung für die unzähligen Kinder und die Erwachsenen. Die Stute ist damit von ihrem großen Auftritt erlöst, weshalb Tina Hindennach aufsteigt und in die Nacht hinausreitet.

Christine Bodechon, Leiterin des Kindergartens Sankt Georg in Eutingen, dankt im Namen ihres Kindergarten-Teams und im Namen des Kinderhauses Fantadu Eutingen allen Unterstützern für den wunderschönen Abend. Zur Belohnung, weil alle so gut mitmachten, erhielt jedes Kind eine Süßigkeit. Nach dem Sankt-Martin-Fest in der Eutinger Sankt Stephanuskirche waren die Kinder und Erwachsenen mit ihren Laternen über die Eutinger Marktstraße, am Sportheim vorbei zum Feuerwehrgerätehaus gegangen. Lieder wie "Ich geh mit meiner Laterne" und "Sankt Martin" wurden gesungen. Begleitet wurden die Kinder von der Eutinger Musikkapelle. Während des Laternenumzugs hatte die Feuerwehrabteilung Eutingen die Straßen abgesperrt.