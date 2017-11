Eutingen Rumänische Hunde profitieren von den Sternen

Jürgen Miller ist das, was man landläufig einen "Hobby-Holzwurm" nennt. Seit 27 Jahren sägt er Brennholz. Wenn er zu einem Spaziergang aufbricht, hat er keinen Blick für die Schönheit der Landschaft, sondern ist auf der Suche nach Holz mit möglichst vielen Ästen: "Die haben die tollsten Maserungen", sagt der 57-Jährige. Für sein Hobby, Sterne in Holzscheiben zu sägen, ist die Vielfalt der Strukturen ideal. Akazie, Eiche, Apfel- und Zwetschgenbaum, Schweizer Wasserbirne oder das seltene Walnussholz laufen bei der "Sterneproduktion" durch seine Bandsäge.

Da in diesem Jahr kein "Weihnachtsmärktle" im Ort stattfindet, sorgen Ute Schneider, Janette Miller-Hinck und Bruder Jürgen Miller privat für vorweihnachtliches Flair. Sie öffnen ihre schön dekorierte Scheuer in der Hochdorferstraße 12 in Göttelfingen am Samstag und Sonntag, 2. und 3. Dezember. Am Samstag ab 14 Uhr bis Open End und am Sonntag von 10 bis 18 Uhr. Mit Glühwein und Kinderpunsch und etwas für den Magen wird der Kampf gegen die Kälte aufgenommen und man kann die Vielzahl der "eingesägten" Sterne bewundern.

Neu im Sortiment hat Miller Kerzenständer aus Holz sowie die beliebten Stellbretter für die Hauswände, die er mit Herzen und Sternen verziert. Auch wagt er sich an kleine Holzskulpturen, die sich durch Purismus auszeichnen.