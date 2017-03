Eutingen Roter Teppich für künftige Gewerbebetriebe

Gewerbe

Die Gemeinde geht gehörig in Vorleistung, um künftige Gewerbeansiedlungen zu ermöglichen und so weitere Einnahmequellen zu erhalten. Doch zuvor wird gehörig Geld in die Hand genommen, beispielsweise für die Erschließung im Gewerbegebiet Neuer Bahnhof mit zwei Tranchen über 468 000 und 368 000 Euro. Hinzu kommen Erschließungen an der Benzstraße Eutingen (280 000 Euro) und im Karl-Akermann-Weg (179 000 Euro). Für den Bau von Wasserleitungen, Straßenbeleuchtungen und Regenwassermulden kommen weitere Summen zusammen, so dass sich die Gesamtkosten für die Verbesserung der Gewerbegebiete auf 1,94 Millionen Euro erhöhen.

Verbrauchermarkt

Angenehm für die Kunden und eine deutliche Aufwertung des Ortes ist der Verbrauchermarkt am Ortseingang aus Richtung Ergenzingen. Aber den gibt es natürlich nicht zum Nulltarif. Für Erschließung, Linksabbiegespur, Gehwegverlängerung plus Querungshilfe sowie Kanal und Wasserleitungen fallen 687 000 Euro an. Diese dürften sich aber schnell amortisieren, ist der Verkaufserlös für das Grundstück an den späteren Betreiber doch mit 860 000 Euro angesetzt.

Sanierungsprogramm

Für das Weitinger Programm kalkuliert die Gemeinde mit Ausgaben von 359 000 Euro, die in erster Linie für den Erwerb von Grundstücken und Zuwendungen für verschiedene Privatmaßnahmen anfallen. Im Gegenzug erhält die Gemeinde Landesmittel von 215 000 Euro für das Sanierungsprogramm, so dass der Eigenanteil bei 144 000 liegt.

Kanalsanierung

Das Kanalnetz in Weitingen wird auf Vordermann gebracht, wofür 278 000 Euro einkalkuliert sind. Die Zuweisungen vom Land über 184 000 Euro dämpfen die Kosten für die Gemeinde doch erheblich.

Bahnhaltepunkt

Hier soll es im Jahr 2017 konkret werden und die Gemeinde muss hierzu ihr Scherflein beisteuern – und zwar in Form des Parkplatzes und der Zufahrt (60 000 Euro) sowie eines Zuschusses an die Albtalverkehrsgesellschaft (40 000 Euro).

Grundstücke

Für den Erwerb und den Gebäudeabbruch in der Marktstraße 26 stehen 100 000 Euro zu Buche.

Einnahmen

Im Vermögenshaushalt verspricht man sich einiges vom Verkauf von Bauplätzen, beispielsweise in den Gewerbegebieten Dorfwiesen (373 000 Euro) und Neuer Bahnhof (763 000), in den Baugebieten Stützen (102 000) und Seite (59 000) sowie allgemein aus dem Grundstücksverkauf (708 000). Hinzu kommt die Zuführung aus dem Verwaltungshaushalt (687 000).

Schulden

An neuen Krediten werden 862 000 Euro aufgenommen, im Gegenzug werden 385 000 Euro getilgt. Unterm Strich steigen die Schulden von 3,16 auf 3,64 Millionen Euro oder von 567 auf 651 Euro pro Kopf.