Eutingen Rot statt Grün: Farbenspiel am Gerätehaus

Ein Problem, das auch der Bauhof kennt. "Da werden die Tore noch öfter benutzt als bei uns", weiß Teufel, dass diese dadurch "minder" seien. Die Falttore seien nicht nur schwer gelaufen, sie waren auch aus energetischer Sicht veraltet. So hätten sie viel Kälte in die Hallen gelassen. Daher habe sich der Gemeinderat dafür entschieden, alle Tore zu ersetzen. Das Angebot der ausführenden Firma sah Kosten von 45 900 Euro vor. Im Haushaltsplan waren 60 000 Euro einkalkuliert.

Die neuen Tore der Feuerwehrabteilung seien nicht nur rot, sondern hätten auch drei Lichtbänder. "Wir haben so viel mehr Licht in der Halle. Gut, dass die Tore nach Norden ausgerichtet sind. In Richtung Süden hätten wir das aufgrund des Lichteinflusses nicht machen können", erklärt der Gesamtkommandant, da dann die Farben zu stark ausgeblichen wären.

Die Tore sind zum Teil schon installiert. In der Fahrzeughalle der Feuerwehr müssen noch Ampeln installiert werden, die zeigen, wann das Tor komplett geöffnet ist. Alle Vorinstallationen hat Elektrotechnik Leitenberger aus Mühlen vorgenommen.

Erhalten bleibe die Schlupftüre beim ersten Tor am Feuerwehrhaus. "An das haben wir uns schon gewöhnt", lacht Teufel, da die Haustüre zum Gebäude eigentlich nicht weit weg wäre, aber die Feuerwehrleute durch drei Türen gehen müssten. Daher werde die Abkürzung gerne genutzt und musste auch in den neuen Torelementen integriert sein. Für die Feuerwehrleute besteht somit nur eine kleine Umstellung, denn die bisherigen grünen Falttüren sind in Zukunft rote Rolltore.