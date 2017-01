Eutingen Rosenberger fürchtet um Betriebe in Horber Teilorten

OB Peter Rosenberger: "Wir waren uns in den Vorberatungen einig, dass Eutingen einen Nahversorger benötigt. In Abstimmungsgesprächen mit dem Regionalverband ergab sich, dass 1200 Quadratmeter Fläche auch zustimmungsfähig sind. Dann wurde ein Gutachten erstellt, auf dem von 1400 Quadratmeter Fläche die Rede war. Im Bebauungsplan der Gemeinde Eutingen sind jetzt 1700 Quadratmeter Fläche drin. Das ist für uns nicht mehr nachvollziehbar. Wir haben schon genug Erfahrungen mit dem Lebensmitteleinzelhandel gesammelt. Gibst Du ihnen den kleinen Finger, wollen sie gleich den ganzen Unterarm. Wir sehen uns in unserer Sorge leider bestätigt, dass es hier zu einer Flächenexplosion kommen soll."

Warum das? Im Schreiben an die Gemeinde Eutingen benennt die Stadt Horb ihre Sorgen: "Die Kombination eines Vollversorgers mit einer zusätzlichen Vorzone mit 300 Quadratmetern schafft eine Attraktivität über Eutingen hinaus. Dies könnte sich auf nahversorgungsrelevante Betriebe wie die Metzgerei in Bildechingen oder die Bäckerei in Talheim auswirken."

Horb hat die absolute Stimmenmehrheit