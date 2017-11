Eutingen Ringtreffen 2020 findet in Weitingen statt

Von den Aktivitäten berichtete Schriftführer Jörg Raible, der Fasnetsveranstaltungen, das Maibaum-Aufstellen mit der Hoamet sowie Workshops, die Teilnahme am Herbstkonvent und vieles mehr nannte.

Ein Plus verkündete Kassiererin Christin Teufel, die höhere Einnahmen gegenüber dem Vorjahr beim Showtanzabend und bei der Bewirtung Narrengarage feststellte. Das aufgenommene Darlehen für die Sanierung des Narrenstübles wurde innerhalb kürzester Zeit zurückbezahlt.

In Hinsicht auf das geplante Ringtreffen 2020 in Weitingen erhielt der Vorstand die Anregung, einen Förderverein zu Gründen. "Wir haben die Nachteile abgewogen und uns dagegen entschieden", so die Kassiererin. Es werde nun jedoch auf diese Großveranstaltung hingearbeitet.

Für Bettschoner-Chefin Sabine Schwab sprach Claudia Müssigmann von 42 Häsern, die ausgegeben wurden. Sie freute sich, dass die Kinder aus dem ganzen Verein erstmals gemischt in einer Gruppe mitgelaufen seien.

Dank ging an die Jugendleiter Sara Schanz und Joana Müssigmann. Bei den Jaunern vertrat Benedikta Teufel Gruppenleiter Frank Katz, der von 63 Jaunern und deren Tanz berichtete.

Auf eine sehr gute Resonanz beim Hexenball blickte Johannes Teufel stellvertretend für Hexenmeister Achim Wuchter, der 26 aktive und 16 AH-Hexen habe. Die 22 Blotzer unter Ingo Flaig hatten ihr Häs aufbereitet.

Für den Narrenrat sprach Susanne Schmitt, die vom Umbau des Narrenheims und dem Wagenbau erzählte. Die Tanzgarde hatte fünf Neue erhalten, womit zwölf Mädels unter Gruppenleiterin Marina Schneider nun in der kommenden Saison mittanzen.

Vom Richten der Kanone berichtete Andreas Raible für Kanonierchef Ewald Schwab. Bei den Bettträgern übergab Jan Schmid sein Amt an Thomas Breining und Jochen Teufel, die vom Zuwachs und von 50 Jahre Bettträger in diesem Jahr sprachen.

Bei den Wahlen konnten alle Ämter besetzt werden. Pascal Schmitt verabschiedete Jan Schmid, der viele Jahre im Ausschuss tätig war. Fünf Jahre war der Weitinger Bettträger-Boss und gab nun das Amt weiter. Weiterhin bleibe er als aktives Mitglied dem Verein treu. Daher meinte, der Präse, Jan Schmid vielleicht in späteren Jahren wieder für den Ausschuss gewinnen zu können.

Ortsvorsteher Roland Raible blickte positiv auf den Narrenverein, der in der Jugendarbeit, aber auch finanziell Erfolg hatte. Er verkündete, dass die Weitinger Halle nicht vor 2020 saniert werde, weshalb dem Ringtreffen 2020 nichts im Weg stehe. Schmitt erklärte, dass der Narrenverein auch gerne zum 100-jährigen Bestehen 2030 das Ringtreffen ausrichte.