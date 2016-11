Eutingen Rekord: 27 Sänger waren es bisher noch nie

In den ersten Jahren wirkten zwischen acht und zehn Sänger mit. Sie umrahmten Gottesdienste, kirchliche Zelebrationen und wirkten bei Kommunionen sowie Hochzeiten mit. Die Anzahl der Sänger stieg weiter an. "Wir wollten, dass die geistigen Lieder nicht verloren gehen", denken die Gründungsmitglieder zurück.

Zu ihren Höhepunkten gehört die Umsetzung des Eine-Welt-Fests, das zum ersten Mal im Jahr 2002 in Eutingen stattfand. Konzerte auf der Liebfrauenhöhe in Ergenzingen bleiben den Sängern ebenfalls im Gedächtnis.

Musikalisch habe sich einiges getan, denn einen Dirigenten hatte die Gruppe zu Beginn nicht. Mit Olga Reiß-Schneider wurde der professionelle Chorbetrieb aufgenommen. 2006 übernahm Matthias Heid dieses Amt und führt es bis heute mit viel Begeisterung aus. Mit ihm wurde eine Kooperation zu anderen Chören geknüpft. Gemeinsame Konzerte wurden aufgeführt.

Als Höhepunkt beschreiben die Effata-Mitglieder die Reise nach Rom, wo sie an spirituellen Orten wie der Lateranbasilika, die ehemaligen Papstkirche vor dem Bau des Petersdoms war, auftreten durften.

Da einige Lieder bereits geprobt waren, entschloss sich Effata, dieses Jahr zum Konzert einzuladen. Bei den Konzertproben steht Matthias Heid am Klavier und stimmt ein "C" an. Die Sänger werfen einen kurzen Blick in die Noten und beginnen, im Kanon zu singen.

Heid begleitet die 27 Sänger und hat ein breites Grinsen auf den Lippen. "So machen wir weiter", erklärt der erfahrene Dirigent, der auch den Liederkranz Weitingen und vorübergehend den Singkreis Rohrdorf leitete.

Auch er feiert ein kleines Fest, denn im Jubiläumsjahr von Effata, ist Matthias Heid zehn Jahre Chorleiter. Das größte Geschenk hat sich Effata aber selbst gemacht: "Wir haben 27 Sänger. Das ist unsere Höchstzahl", freut sich Carmen Klug.

Seit diesem Jahr verstärkt ein Syrer, der in Weitingen lebt, den geistlichen Chor. Eyad Asmar sang bereits bei den Osterkonzerten mit und ist heute noch aktiv dabei. Damit zeigt Effata, dass Singen über die Grenzen hinaus verbindet und auch Sprachbarrieren überwindet.

Mitmachen bei Effata kann jeder, der Interesse an Kirchenliedern hat. Wie vielseitig dieses Hobby ist, zeigt Effata beim Konzert am Sonntag, 13. November, ab 18 Uhr. Barbara Hersacher wird mit geistlichen Impulsen das Programm bereichern. Die Musiker Peter Straub von Intakt am Piano, Bernhard Vogl am Cajon nun Bettina Gerster am Saxofon sind ebenfalls mit dabei.