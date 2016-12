Eutingen Räte sparen nicht mit Kritik

Rat Sebastian Lazar bemängelte, dass die nun vorliegenden Unterlagen mindestens ein halbes Jahr zu spät dem Rat unterbreitet wurden. Beim Blick auf die Zusatzkosten machte er auch behördliche Maßnahmen und Vorgaben aus, die den Bau völlig unnützerweise verteuert hätten. Als Beispiel brachte er die Dunganlage des Ziegenstalls, die man nachträglich einbringen musste. Begründet wurde dies von Behördenseite mit dem Hinweis, falls eine Biogasanlage ausfällt, in der der Ziegenkot weiterverarbeitet wird, für eine ordentliche Entsorgung gesorgt sein muss. "So wurden zusätzlich für viel Geld auch noch Flächen versiegelt. Ein Vorgang, der zum Himmel schreit", so Lazar. Zu diesem Argument merkte Jöchle an, dass man dann noch zwei andere Anlagen auf der Gemarkung gehabt hätte.

Was Lazar ebenfalls, wie die Mehrzahl seiner Gemeinderats-Kollegen einforderte, das war eine selbstkritischere Reflektion von Baumaßnahmen, von denen einige in den vergangenen Jahren ordentlich aus dem Ruder gelaufen seien. Weitingens Ortsvorsteher Roland Raible nannte diesen Bau ein Musterbeispiel dafür, wie man es nicht machen sollte.

Egbert Badey, einer der Bauverantwortlichen aus dem Vorstand des Eutinger Nabu, erklärte, dass man von planerischer Seite her durch immer neue Auflagen und Änderungen in zeitlichen Druck kam. Die Deadline für die Zuschussgewährung durch die Stiftung Naturschutzfonds in Höhe von 112 000 Euro war auf Oktober festgezurrt, und das Geld wäre verfallen, wenn man diesen Zeitrahmen überschritten hätte, gab er als Begründung an. "Der Zeithorizont war der Knackpunkt", hob Badey hervor. "Wir haben gerade in puncto zusätzliche Stützanker und Fundamente Auflagen bekommen, als ob wir eine Flaggstation aufs Dach bauen wollten", sagte Badey zur Anfrage von Raible, warum man gerade für diese Po sition stolze 41 000 Euro mehr verbraucht habe als geplant. "In unserer ursprünglichen Fassung hat unser Architekt drüber geschaut", so Badey. "Und dann ging’s im Blindflug weiter", konnte sich Weitingens Ortsvorsteher Roland Raible einen Kommentar hierzu nicht verkneifen.

Diana Wally fragte noch an, warum man die Rückzahlungsvereinbarung für den Zuschuss des Nabu in Höhe von 45 000 Euro, den die Gemeinde vorstreckt, noch nicht konkretisiert habe. Im Papier steht: "Die erste Zuschussrate vom Nabu in Höhe von 1500 Euro wird im Jahr 2016 bezahlt. Die zukünftigen jährlichen Raten müssen mit dem Nabu noch vereinbart werden." Dieser Passus wurde in der Ortschaftsratssitzung von Christoph Raible stark kritisiert.

Jöchle erklärte hierzu, dass man noch nicht zu einem Gespräch mit der Vorstandschaft gekommen wäre, dies jedoch zeitnah nachholen wird. "Was bringt es, wenn wir Forderungen stellen, die der Nabu nicht erfüllen kann?", so eine rhetorische Frage des Schultes, der damit auch auf die Reduzierung des Nabu-Beitrags auf letztendlich 70 000 Euro hinwies (25 000 Euro Eigenmittel, 45 000 Euro rückzahlungspflichtiger Zuschuss).

Einen versöhnlichen Abschluss fand letztendlich Rat Tobias Plaz. Er gab zu bedenken, dass man den Vereinen nicht durch überzogene Rückzahlungsforderungen den Kragen abdrehen dürfe.