Eutingen Prinzessin Anne hat ihre Rede schon mehrfach geübt

Traurig sind die Mitbewerber nicht. "Es ist auch cool, Zunftrat zu sein", findet Nick Krespach. Tim Hammer hat seine Freunde gefragt, ob sie auch mitmachen würden und sich dann für die Teilnahme entschieden: "In Eutingen hat es Tradition. Ich möchte einmal wissen, wie das Gefühl ist, während dem Programm auf dem Bock zu sitzen. Ich freue mich auch schon darauf, Süßes an all die Kinder während der Kinderfasnet zu verteilen", sagt Tim Hammer.

Ihre Wurftechnik beschreiben Nick Krespach und Aaron Schmid während der Requisitenausgabe auf dem Bock. Sein weißes Hemd und die dunkle Hose hat Jan Müller schon parat liegen.

Mehr Gedanken um ihr Aussehen und die Frisur machen sich die Mädels Emilia Akermann, Michelle Heine und Jolie Raible. "Das wird toll", sind sich alle einig. Die Betreuerinnen Rebecca Graf und Judith Flack sprechen mit den Jugendlichen den Ablauf kurz durch.

An der Kinderfasnet eröffnen Prinzessin Anne Klinkmüller und Prinz Jan Müller den Nachmittag, durch den ein Überraschungsmoderator führt. Die Bambinis, die Sweetys, die Kindergartenkinder und die Celebrationz aus Mühlheim-Renfrizhausen zeigen anschließend ihr Können.

Für die kleinen Besucher gibt es Fanta und Wurst sowie Bonbons vom Kinderzunftrat. Dieser wird auch beim Umzug am Fasnetssonntag mitwirken und vom Wagen aus Bonbons werfen. "Ich freue mich drauf", meint Michelle Heine und Tim Hammer ergänzt: "Das wird cool. Es ist einfach was, das man nur einmal als Kind erleben kann."