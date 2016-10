Eutingen Polen schmeckt die Blutwurst

Der Musikverein "Eintracht" Göttelfingen unter der Leitung von Helmut Kiefer hatte den Auftakt übernommen. Zu Marsch und Polka servierten die Mitglieder des FC Göttelfingen ihre Schlachtplattenspezialitäten sowie wie weitere schwäbische Speisen.

Bürgermeister Armin Jöchle hob das 90-jährige Bestehen des FC Göttelfingen hervor. Da an seinem Tisch nicht nur die Ortschafts- und Gemeinderäte saßen, sondern auch Gäste aus Polen, berichtete er von der Schönheit seiner Gemeinde. Während Tomaszów Lubelski touristisch geprägt sei, besitze Eutingen eine breite Infrastruktur.

Besonders lag Jöchle der Schwerpunkt Energie am Herzen, weshalb er die Pelletheizung in der Korntalhalle sowie den Solarpark in Weitingen und die dort angesiedelte Gäu-Wärme aufzählte. Doch nicht nur davon konnte sich die Delegation im Anschluss an das Fest ein Bild machen, sondern auch von der schwäbischen Küche. Die Schlachtplatte mit Sauerkraut sowie Blut- und Leberwurst ließen sich die Besucher schmecken.