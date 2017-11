Eutingen Peter Rosenberger leistet ganze Arbeit

Eut ingen-Göttelfingen. Nach der 22. Starparade erlebte so mancher Musiker eine kurze Nacht, denn zum Frühschoppen des Bockbierfests musste alles hergerichtet sein. Der Musikverein Wurmlingen unter der Leitung von Dirigent Günter Maurer eröffnete das Fest. Mit dem "Böhmischen Traum" und einigen Polkas umrahmten sie die Feierlichkeiten.

Während die Gäste bei Zanderfilet, Schweinshaxe sowie Schnitzel und Fleischküchle das Mittagessen aus der Musiker-Küche genossen, berichtete Edmund Teufel von seiner Familiengeschichte. In dieser stach vor allem ein Werbespruch heraus: "Unter uns, als Paul Teufel in Baisingen mal so richtig den Bock rauslassen wollte, braute er diesen Teufelstrunk! Es wurde ein ganz besonderer Gerstensaft, der so sanft und doch stark schmeckt, dass er sprichwörtlich die Hörner verbiegt – mit höllisch gut versteckten sieben Prozent. Bruder Edmund Teufel warnt alle Ungeübten: Der Sanfte ist Bockstark!". Der Brauereichef reiste zurück in die Zeit um das Jahr 1240, als das Ur-Bockbier aus Niedersachsen unter "Heinrich dem Löwen" eingetragen wurde.

Neben der Geschichte berichtete er vom zweiten Platz beim "European Beer Star". Gold gab es zum fünften Mal für das Baisinger Kristallweizen und Bronze für Baisinger Kellerteufel.