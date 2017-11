Eutingen Peter Hauk sagt: "Gas hat Charme!"

Eutingen-Weitingen. Peter Hauk, Minister für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz von Baden-Württemberg, schaute vorbei und nutzte die Chance, nach einem Rundgang über den Betrieb, einen neuen Audi A4 mit Erdgasantrieb, den das Autohaus Weeber aus Herrenberg extra für diesen Zweck zur Verfügung stellte, zu betanken. Der CDU-Mann mit schicker grüner Krawatte durfte den grünen Knopf zum Start des Tankvorgangs drücken. Viel Grün also für einen schwarzen Minister.

Neben diesem Schwerpunkt "Biomethantankstelle" lag der Fokus des Nachmittags jedoch auf einem Gespräch, bei dem man im Kern die Zukunftschancen von Biogasanlagen in Kombination mit einer Kraftstoffproduktion beleuchtete. Als Experten in Bezug auf die Biogasaufbereitung hatte man Marc Oliver Schmid von der Uni-Stuttgart gewinnen können. Er und sein Team forschen dort im Institut für Feuerungs- und Kraftwerkstechnik in der Abteilung Brennstoffe und Rauchgasreinigung an zwei innovativen Methoden zur Reinigung von Biogasen. Zum einen an einem Versuch mit Latentwärmespeichermaterialien und – für die Energielandwirt Juliane und Winfried Vees viel interessanter – an der Aufbereitung von Biogas mittels Ionenaustauschharzen. Diese Harze sind zu millimeterkleinen Kügelchen verbacken, die vom Prinzip her die gleiche Wirkung haben wie die weitbekannten Silikagel-Kügelchen, die zur Feuchtigkeitsadsorption vielen Produkten beigelegt sind. Nur wird hier keine Feuchtigkeit, sondern CO2 gebunden. Vom Produktionsprozess her hat man sich an das Adsorptionstrocknungsverfahren, bei dem immer in einer Kammer das Gas gereinigt wird, während in der anderen Kammer die gesättigten Ionenaustauschharzen regeneriert werden, angelehnt. Durch dieses diskontinuierliche Verhalten sei diese Methode geradezu ideal für Tankstellen, so Schmid.

Für Tüftler Winfried Vees, der schon eine Weile nach solch einer Anlage für einen Praxistest sucht, wie er sagte, und sich mit einem Produkt aus dem Schwabenland sicherer fühlen würde als mit einer Lösung aus dem hohen Norden, wie er sie jetzt hat, wären dies ideale Voraussetzungen. Ebenso für die Uni, die aus dem Versuchsstadium in einen echten Praxistest wechseln könnte. Die ganze Angelegenheit hat nur einen winzigen Haken: Es fehlen Forschungsgelder. Gut wenn da ein Minister mit am Tisch sitzt, der auch noch von einem Landtagsabgeordneten, in diesem Fall Norbert Beck, Unterstützung erhält.