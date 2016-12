Eutingen Paul Johannes Neff wird heute 80

Privat lief’s dagegen ganz gut. 1960 lernte er seine Frau Anneliese kennen, die eine geborene Schöllhammer war und aus Eutingen-Rohrdorf kam. "Ich habe gewusst, dass sie in Tübingen arbeitet und immer mit dem Zug dorthin fährt", so Neffs Erinnerungen an jene Zeit. "Ich bin dann auch immer im Zug mitgefahren und habe geschaut, wo sie sitzt – und eines Tages habe ich sie einfach ins Kino eingeladen." Trotz allem dauerte es noch acht Jahre, bis die beiden geheiratet haben. Drei Söhne – Dietmar, Klaus und Wolfgang – wurden ihnen geschenkt und inzwischen sind die Beiden sechsfache Großeltern.

Paul Neff hat nicht nur den Betrieb vom Vater übernommen, von dem er trotz aller Strenge die in jener Zeit herrschte, heute noch sagt, dass er ihn nie hat hängen lassen, sondern auch dessen Liebe zur Natur. War der Vater seinerzeit noch Nebenerwerbslandwirt, so kümmert sich der Jubilar heute um den großen Garten rund ums Haus und ist auch als Imker Selbstversorger. Sein größtes Hobby ist jedoch die Jagd. "1974 habe ich in Salzstetten damit angefangen", so Neff. "Sonntagmorgens in aller Herrgottsfrühe raus in den Wald, nachmittags nach Hause gekommen, aufs Sofa gelegt und bei Dämmerung wieder los – das hätte nicht jede Frau mitgemacht", konnte sich der Jubilar auch gleich noch zu einem Lob an seine Ehefrau durchringen. Inzwischen jagt er im Göttelfingener Revier und dies teilweise sehr bequem vom Wohnzimmer aus. "Ich habe vor zwei Jahren einen Laptop geschenkt bekommen und jetzt kann ich per Bewegungsmelder und Infrarotkamera das Geschehen im Revier beobachten."

Heute, an seinem Ehrentag, wird der Mann, der auch immer Hand anlegte, wenn man ihn brauchte – und in so einem kleinen Ort wie Göttelfingen ist das oft der Fall – weder in den Wald gehen noch irgendwo rumwerkeln, sondern mit seiner Familie und allen Freunden und Verwandten ein Fest im Gemeindezentrum feiern. Wünsche – außer Gesundheit – hat er keine, und deshalb bittet er seine Gäste um eine Geldspende, die er später verdoppeln wird, um sie einem guten Zweck zukommen zu lassen.