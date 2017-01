Eutingen Nur in Rohrdorf gibt es reichlich Alarm

Eutingen-Rohrdorf. Drei Ehrungen und zwei Beförderungen nahm Abteilungskommandant Klaus Schweizer bei der Hauptversammlung der Abteilungswehr Rohrdorf vor. Im Gasthaus "Löwen" ließ er am Donnerstagabend das Jahr Revue passieren. Was die Einsätze betraf, ging es in Rohrdorf ruhig zu. Gut gerüstet waren die 29 Feuerwehrmänner, die zwölf Abteilungsübungen und vier Übungen der Gesamtwehr vorweisen konnten.