Eutingen Nur das 100. Mitglied fehlt bislang immer noch

Vom Programm der 17 Kinder und Jugendliche berichtete Inga Kronemeyer in Vertretung der verhinderten Jugendleiterin Tamara Nisch. Vier Kinder würden aktuell schnuppern. Vergangenes Jahr fand der Gäujugendcup in Rohrdorf statt, im kommenden Jahr werde er in Eutingen umgesetzt. Rohrdorf werde die Kooperation mit dem TC Weitingen fortführen.

Sportwartin Carmen Müller berichtete von der Wintersaison und zahlreichen Ergebnissen. "Leider sind wir nicht aufgestiegen", blickte sie auf die Ergebnisse der Herren- und Damenmannschaften. Laut aktuellen Informationen komme keine Vierer-Herrenmannschaft zustande. Bis Mitte Dezember könnte Carmen Müller die Mannschaft noch anmelden. Für die kommende Runde sei die Sportwartin mit den Tennisclubs und -abteilung der Gemeinde im Gespräch, um eine Gesamtmeisterschaft umzusetzen.

Sophie Schweizer hielt ihren ersten Bericht als Breitensportwartin, in dem sie auf das Jux-Turnier, den Ausflug und den Rundenabschluss blickte. Für die gute Zusammenarbeit der Abteilung mit dem Hauptverein dankte Manfred Feldbinder, Vorsitzender der Sportfreunde. Er lobte die Aktivitäten und die positive finanzielle Lage. Rolf Walddörfer schloss sich seinen Glückwünschen an: "Bei euch stimmt die Frauenquote, das finde ich toll." Da mussten die weiblichen Mitglieder hinzufügen: "Es dürfen auch Männer dazukommen."

Bei den Wahlen wurden alle Ämter, bis auf das des Platzwartes, besetzt. Abteilungsleiter ist Walter Resch, Hauswart: Roland Wetzel (1 Jahr), Sportwartin: Carmen Müller, Schriftführerin: Inga Kronemeyer, Ausschuss: Monika Kronemeyer und Kassenprüfer: Hubert Schäfer.

Ganz besondere Ehrungen nahm Abteilungsleiter Walter Resch vor, wobei er drei langjährige Mitglieder ehrte und drei Urkunden dem Jugend-Betreuungsteam überreichte.

Carmen Müller war von 1996 bis 1997 Ausschussmitglied, von 2001 bis 2012 Breitensportwartin, von 2013 bis 2014 stellvertretende Abteilungsleiterin und ist seit 2014 Sportwartin. "Carmen ist aus dem Verein nicht wegzudenken", lobte Resch und überreichte ihr einen Ehrenbrief vom WTB.

Diesen hätte auch Renate Hilpert erhalten sollen, die aber verhindert war. Die stellvertretende Abteilungsleiterin wirkte von 2004 bis 2016 als Schriftführerin. Seit 2016 ist sie stellvertretende Abteilungsleiterin.

"Er ist auch aus unserem Verein nicht wegzudenken", lobte Resch den Dritten zu Ehrenden. Alois Apperger hatte von 1987 bis 1994 und von 2005 bis 2016 das Amt des Kassierers inne. Nachdem er dieses abgegeben hatte, erklärte er sich bereit, als Ausschussmitglied die Abteilung zu unterstützen. Er erhielt ebenso den Ehrenbrief des WTB. Ehrungen gingen an die Juniorinnen in der Bezirksliga 2, die Knaben in der Kreisliga 2 und an die Mädchen in der Kreisliga 1, die zusammen mit dem TC Weitingen eine Spielgemeinschaft bilden.