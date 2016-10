Eutingen Nun geht es ohne Hindernisse zum Bahnsteig

Die Bahnsteige wurden barrierefrei ausgebaut, und zwar am Bahnsteig 1 und 2 mit einer Höhe von 76 Zentimetern und am Bahnsteig 3 mit 55 Zentimetern. Hinzu kommen zwei Aufzüge zur Fußgängerunterführung, die Erneuerung der Treppen und Bodenplatten sowie die Anpassung der Bahnsteigdachstützen im Zugangsbereich zur Treppe. Für den Bahnsteig an den Gleisen 2 und 3 gibt es eine neue Beleuchtungsanlage, außerdem wurde die Unterführung saniert.

Die Bahnsteige erhielten neue Kanten und Beläge mit Blindenleitstreifen sowie neue Sitzgruppen und Bahnsteigausstattungen.

Entsprechend zufrieden zeigten sich Bürgermeister Armin Jöchle, die drei Ortsvorsteher sowie mehrere Gemeinderäte – zumal die Baumaßnahme die Gemeinde nichts kostete. "Die Anwesenheit zeigt, wie wichtig der Bahnhof für die Gemeinde ist", sagte Jöchle an die Adresse der Vertreter der Bahn.

In Eutingen sei man mit der Barrierefreiheit nun einen entscheidenden Schritt voraus. In Ergenzingen oder Bondorf warte man noch darauf. "Auch die gesamte Anlage hat dazu gewonnen", freute sich der Bürgermeister.

Eutingen sei eine klassische Auspendlergemeinde, vor allem in Richtung Stuttgart. Mit dem Ausbau des Bahnhofs habe man einen weiteren Standortvorteil. "Nun sind wir einen Schritt weiter", sagte Jöchle, um daran zu erinnern, dass man nun den Bahnhaltepunkt Eutingen-Nord für den Bahnverkehr in Richtung Freudenstadt benötige.

Ein weiteres Anliegen seien Toiletten am Bahnhof Eutingen – ob im Bahnhofsgebäude oder extern. Hier konnte Leonhard Reiß, Leiter Bahnhofsmanagement Karlsruhe bei der Bahn, noch keine Lösung anbieten. "Das ist bei vielen Bahnhöfen ein Thema. Aber wenn es keine soziale Kontrolle gibt, wird es schwierig". An vielen Toiletten gebe es dann Vandalismus oder Schmierereien zu beklagen. Einer Lösung im Gebäude zeigte er sich aber nicht abgeneigt, auch wenn dieses verkauft sei. Problematisch könnte auch der Radabstellplatz werden, da sich dieser auf einer privaten Fläche befindet. Wenn das nicht mehr geduldet werde, habe man ein Problem, sagte Jöchle.

Er erinnerte daran, dass der Bahnhof vor 83 Jahren, am 8. Oktober 1933, in Betrieb genommen wurde. Der alte Bahnhof aus dem Jahr 1874 genügte den damaligen Anforderungen nicht mehr. Der Bahnhof sei im weiten Umkreis bekannt – und das mit drei Attributen: groß, zugig und ohne Dorf drumherum.

Reiß erinnerte daran, wie vor sieben Jahren mit Hans-Joachim Fuchtel nach Lösungen gesucht wurde. Erschwert wurde die Modernisierung auch dadurch, dass Eutingen nicht im Bahnhofsmodernisierungsprogramm gewesen sei. Jöchle habe aber jahrelang für den Umbau gekämpft – und nun Erfolg gehabt.

Ihm missfiel das Aussehen des Bahnhofs aber trotzdem noch: Er werde eine Sonderreinigung veranlassen, versprach Reiß angesichts von Verschmutzungen, Schmierereien und leeren Getränkebehältern. Früher seien in Bahnhöfen viele Beschäftigte gewesen – in Eutingen waren es 60. Damals habe es keinen Vandalismus gegeben. "Ich freue mich, dass die Station fertig ist", sagte der Eisenbahner. Der Umbau müsse nun 30 bis 50 Jahre halten. Oder sogar noch länger, schließlich habe es bislang bereits 80 Jahre gehalten.

Rolf Walddörfer fragte nach, was bei Störungen des Aufzugs passiere. Dann könne man, so Reiß, einen Notruf absetzen an die Leitstelle, die rund um die Uhr besetzt sei. Es werde dann ein Techniker oder sogar die Feuerwehr beauftragt.

Roland Raible wollte wissen, ob die Höhen der Bahnsteige auch S-Bahn-kompatibel seien. Das würde gehen, so die Antwort der Vertreter der Bahn. Allerdings wären diese dann nicht barrierefrei, da die S-Bahn eine Höhe von 96 Zentimetern benötigt.