Eutingen Notsituation mit allen Kräften gemeistert

Dazu komme für die Verwaltung die Herausforderung, dass aktuell noch die Bedarfsplanung für die drei Kindergärten finalisiert werde. "Wir sind sehr gut besetzt", erklärt Gaby Heim vom Rathausteam, dass die Kindergärten so voll sind, dass keine Kinder von außerhalb der Gemeinde aufgenommen werden würden. Das Kinderhaus Fantadu und die Kinderinsel Taka-Tuka-Land in Rohrdorf hätten keine Plätze mehr, fast voll sei der "Max und Moritz"-Kindergarten in Göttelfingen.

Quote für Unter-Dreijährige liegt bei 30 bis 35 Prozent

Dabei liege die Quote für Unter-Dreijährige zwischen 30 und 35 Prozent. "Das ist ein normaler Wert, der in der Stadt höher ist", so Gaby Heim. Von der Anzahl der Kinder her sei das Kinderhaus Fantadu der größte Kindergarten der Gemeinde. Für so manches Elternteil erweckte die vergangene Notbesetzung den Anschein, dass dringend aufgestockt werden müsse. "In Rohrdorf sind noch eineinhalb Stellen unbesetzt", meinte ein Vater. Der Personalschlüssel in allen drei Häusern habe sich durch die Bedarfsabfrage in der Gemeinde geändert, erklärt Theresa Binder. Diese werde normalerweise alle zwei Jahre durchgeführt, doch aufgrund zahlreicher Änderungen habe die Verwaltung im vergangenen Jahr neu ermittelt. Unterbesetzt seien die Kindergärten aber nicht. Die neue Leitung im Kinderhaus Fantadu werde Anfang April ihr Amt einnehmen. Kerstin Englisch hat zum Anfang des Jahres die Nachfolge von Gabriele Schon in der Kinderinsel Rohrdorf angetreten.

Weitere Personaländerungen kündigt Theresa Binder an: Im Fantadu werden anstatt bisher 12 dann 13, in Göttelfingen acht anstatt bisher sechs und in Rohrdorf neun anstatt bisher acht Mitarbeiter in Teil- und Vollzeit beschäftigt. Zwei Auszubildende rotieren Ausbildung zwischen den drei Kindergärten. Bei Bedarf greife die Verwaltung auf weitere Vertretungskräfte zurück.

Die Hauptamtsleiterin weiß aber auch den Einsatz des Stammpersonals zu schätzen. So konnte eine "heiße Phase" ohne Zusammenlegungen oder Ausfälle überstanden werden. Da die Fasnetszeit jetzt vorbei ist, könnte das Ansteckungsrisiko minimiert werden.