Eutingen "Nordlichter" kommen, um Probleme zu lösen

Und dort hatten Möde und Johannsen einen klaren Auftrag: Neue Kontaktschleifen in die Fahrbahn zu ziehen und Sensoren einbauen – damit der Blitzer künftig wieder seinen Dienst verrichten kann. Zuvor wurden bereits die Blitzer am Ortsausgang in Richtung Bildechingen und in Bildechingen selbst wieder auf Vordermann gebracht.

Nun müssen die Geräte noch geeicht werden, bevor sie wieder im Einsatz sind. "In den nächsten vier Wochen", informiert Wolfgang Kronenbitter, Fachbereichsleiter Recht und Ordnung bei der Stadt Horb, auf die Frage, wann denn das der Fall sei.

Die Kontaktschleifen seien bei der letzten Erneuerung des Belags auf der B 14 beschädigt worden. Das sei bei einer solchen Maßnahme unvermeidlich, erklärt Kronenbitter.

Nun hat es gedauert, bis die Arbeiten angepackt wurden, was vor allem am Horber Gemeinderat hing. Dorthin fließen ja bekanntlich die Einnahmen aus den Geldern der Verkehrssünder. Der Gemeinderat hatte im Frühjahr 2016 entschieden, wie in Sachen Blitzer weiter verfahren werden sollte.

Zur Entspannung geht es in den Steiglehof

Damals wurde beschlossen, dass künftig ein Unternehmen als Investor für die Geräte ins Boot geholt wird und von der Stadt eine Fallpauschale pro Ordnungswidrigkeit erhält. Diese Firma beauftragte nun eben den Einbau der neuen Kontaktschleifen – und so kamen die "Nordlichter" ins Spiel.

Helmut Johannsen und Ralf Möde gingen nach getaner Arbeit übrigens natürlich nicht auf direktem Weg nach Hause – sondern übernachteten im Horber Hotel Steiglehof, bevor die Reise in den hohen Norden wieder angetreten wurde.