Eutingen Nikolaus kommt auch in Cowboystiefeln

Manche Eltern würden so viele Geschenke bereithalten, dass der Nikolaus einen zweiten Sack brauche und selbst den könne er kaum tragen.

Doch auch von zahlreichen lustigen Erlebnissen berichtet Tobias Plaz: "Wir waren mal bei einer Familie, da war alles dunkel. Als wir geklingelt haben, erklärte die Mutter: Wie, Sie kommen heute schon?", sagt Tobias Plaz. Er sagte: "Ja, wir sind jedes Jahr am Abend vor Nikolaus unterwegs." Die Kinder und der Vater seien nicht dagewesen. Die Nikolausüberraschung fiel aus.

Da es die Nikolaus- und Ruprecht-Gruppen schon viele Jahrzehnte bei der Narrenzunft gibt, schlupfte schon so mancher Eutinger in die Rollen. "Anton Birlinger hatte immer Cowboystiefel an, da hatten die Kinder Respekt", denkt Plaz zurück. Immer wieder muss er schmunzeln, denn die lustigen Erlebnisse scheinen kein Ende zu finden. Vom vergessenen Glöckchen über die Mitra bis zum stolpernden Nikolaus habe er einiges erlebt.

Diesmal verlief jedoch alles nach Plan. Die Eltern stellten vorbildlich die Geschenke vor die Türe. Eine Liste mit den guten Taten und den Rügepunkten der Kinder legten sie bei. Der Erlös aus den Spenden kommt einem Projekt für Kinder in Eutingen zugute.

Zum ersten Mal besuchte das Gespann die Familie Köhn, bei denen es ganz ruhig wurde, als die zwei Gesellen auftauchten. Nachdem der Nikolaus alle Punkte vorgelesen hatte, wurden Geschenke verteilt. "Wenn die Kinderaugen strahlen, ist das das Schönste an dem Abend", erklären die beiden.