Eutingen Neues Team startet

Für ihr Engagement erhielten Else und Stefan Wally zahlreiche Präsente und ein großes Dankeschön von allen Seiten. Stefan Wally wurde zusätzlich für 19 Jahre als Dekanatsmesner im Dekanat Freudenstadt geehrt. Für diesen Dienst bekam er die Ehren-Urkunde und die Ehrennadel in Gold. Das ehrte ihn so sehr, dass er sprachlos wirkte.

Doch nach kurzer Zeit bedankte er sich auch im Namen seiner Frau Else für die lobenden Worte, die Geschenke und die Verabschiedung.

Ihre Freude am Mesner-Dienst konnten sie zum einen an ihre Tochter Christl Wally-Teufel weitergeben. Sie werde mit Martin Wally sowie Ute und Markus Schneider die Aufgaben anpacken. Eugenie und Paul Kieferle werden die Hauptarbeit mit liturgischen Arbeiten übernehmen. Paul Kieferle hat die Hausmeister-Tätigkeiten unter sich. Seine Frau Eugenie wird die organisatorischen Aufgaben angehen, beispielsweise den Dienstplan und vieles weiteres gestalten. Das Auf- und Zusperren der Kirche falle in den Zuständigkeitsbereich von Hedwig Ackermann.