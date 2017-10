Eutingen Neues Feuerwehrhaus noch in weiter Ferne

Leins wies darauf hin, dass 5 der 20 Atemschutzgeräteträger die jährlichen Fortbildungstermine nicht wahrgenommen hatten und somit im Ernstfall auch nicht eingesetzt werden könnten. Wer sich für die Atemschutzstrecke anmelde, die Fortbildung aber nicht wahrnehme, verursache der Abteilung Kosten.

Wie die finanzielle Sicht aussehe, zeigte Kassierer Andreas Gaus. Er stellte Einnahmen aus der Bewirtung des Florianstüble, der Tanzveranstaltung im Bürgerstüble und weitere wie Spenden den Ausgaben für Instandhaltung, Aktivitäten und der Ausstattung gegenüber. Trotzdem zog er eine positive Bilanz.

Positiv fiel auch der Bericht von Schriftführerin Sarah Gramer aus, die 19 Gruppen- und größere Übungen aufzählte und sechs Einsätze nannte. Auffallend war, dass die Feuerwehrleute oft schon Dienst an einer Veranstaltung hatten, zur gleichen Zeit aber zu einem Einsatz ausrücken mussten.

Das zeige, dass die Feuerwehrabteilung zu jeder Zeit einsatzbereit sei, wusste auch Ortsvorsteher Roland Raible. Er lobte das vielfältige Engagement im Ort. Dazu gehöre beispielsweise die Verkehrsregelung an der Fasnet und zu anderen Terminen wie der Weitinger Hoamet, aber auch das Fahnentragen an Feiertagen oder die Umsetzung eines Kinderferienprogrammpunktes. Er freute sich, dass mit 23 Kindern in der Jugendfeuerwehr der Nachwuchs gesichert sei.

Karl Fidaschek wird für 40 Jahre aktiven Dienst ausgezeichnet

Jugendleiter und stellvertretender Abteilungskommandant Thomas Renz berichtete von regelmäßigen Übungen, dem Ablegen der Jugendflamme, aber auch geselligen Terminen wie dem Ausflug.

Bei den Wahlen wurden die Funktionäre wiedergewählt. Gesamtkommandant Albrecht Teufel und Marco Leins gratulierten Matthias Rapp und Mike Zaminer zur Beförderung zum Feuerwehrmann. Heiko Krüger, Michael Mattenschlager, Steffen Schneider und Alexander Winker wurden zum Hauptfeuerwehrmann befördert.

Für 40 Jahre aktiven Dienst wurde Karl Fidaschek geehrt, der bereits einst in Mühlen als Feuerwehrmann begonnen hatte und seine Auszeichnung bei der kommenden Hauptversammlung der Gesamtwehr erhalten wird. "Ihr seid eine gute Truppe, die sehr erfolgreich ist und beispielhaft vorangeht", lobte Albrecht Teufel die Weitinger Feuerwehrleute.

Marco Leins hob kommende Termine wie die Einsatzübung am 28. Oktober und die Tanzveranstaltung am 25. November im Bürgerstüble hervor.

Abteilungskommandant: Marco Leins

Stellvertreter: Thomas Renz

Schriftführerin: Sarah Gramer

Ausschuss: Armin Flaig; Bernd Saile; Heiko Krüger; Ewald Schwab