Eutingen Neue Bankfiliale öffnet in Weitingen

Die Geschäftsräume mit der Beratungsstelle und zwei Beratungszimmern ist für Mitglieder und Kunden aus Weitingen und Rohrdorf vorgesehen. Carmen Böhm und Elfriede Locker sind als Mitarbeiterinnen vor Ort. Elfriede Locker ist Leiterin der Geschäftsstelle Weitingen, Carmen Böhm ist Serviceberaterin. Unterstützt werden sie von Marco Sailer, der bei Baufinanzierungen berät und von Bernd Amann, der auf Wertpapieranlagen spezialisiert ist. Hans-Peter Müller ist als Mitarbeiter einer Bausparkasse vor Ort.

Elfriede Locker macht auch Vorsorgegutachten, was die Vorstandsmitglieder als wichtiges Thema heutzutage einstufen. Ina Schnell berät die Kunden in Versicherungsfragen. Stolz sind Urban und Märkle auf das voll umfängliche Dienstleistungsangebot im neuen Raiffeisenbank-Bau. Vision ist derzeit, an allen Standorten der Raiffeisenbank Oberes Gäu das gleiche Service- und Beratungsangebot zu schaffen.

1800 Kunden nutzen das Angebot

In Weitingen und Rohrdorf verfügt die Raiba derzeit über 918 Mitglieder, 1800 Kunden nutzen derzeit das Angebot der Bank. 113 Quadratmeter Fläche haben die Räume der Bank insgesamt, der Zugang wurde barrierefrei geschaffen. Auf dem Dach ist eine Fotovoltaikanlage, die den Eigenstrom liefert, installiert. Zudem hat das Haus einen hohen Energiestandard, der von Bauträger Franz Sailer realisiert wurde. Das Gebäude hat einen Anschluss an die Gäuwärme. Für den Bau wurden Firmen aus der Region bevorzugt. Drei Kurzzeitparkplätze gibt es vor dem Haus, zudem drei hinter dem Gebäude.