Eutingen Narrenzunft unzählige Male angeführt

Ein Wanderer mit Leib und Seele

Schlechtes Wetter schien es bei Klaus Wilhelm nicht zu geben, denn er war mit Leib und Seele Wanderer. Daher nahm er an unzähligen Ausflügen teil, ging auf Messen und Veranstaltungen und verbrachte gerne seine Freizeit in schönen Wandergebieten. Besonders die Schweiz hatte es ihm angetan. Am liebsten fuhr er mit dem Zug dorthin, denn er hatte eine große Freude an der Eisenbahn.

Obwohl er auf dem Land wohnte, vergaß er seine Freunde in der Stadt nicht und besuchte immer wieder die Sindelfinger Wanderer. Im Winter ging er gerne Skifahren, wobei es ihn auch hier vor allem in die Schweiz zog. "Mein Vater war viel unterwegs. Das hat ihm sehr gefallen", weiß Tochter Tanja.

1997 baute er mit seiner Frau erneut, diesmal in Glatt, wo die beiden hinzogen. Seine Tochter blieb im Elternhaus in Eutingen wohnen, wo sie ihre eigene Familie gründete.

Zwei Schicksalsschläge musste Klaus Wilhelm mit dem Tod seines Sohnes und seiner Frau hinnehmen. Für seine beiden Enkel hatte Klaus Wilhelm immer ein offenes Ohr. Aufgrund seiner Krankheit musste er seine Hobbys nach und nach aufgeben. Nach langem Kampf ist er nun seiner Krankheit im Alter von 73 Jahren erlegen.

Er wird auf eigenen Wunsch im Friedwald in Schenkenzell beigesetzt. Die Trauerfeier ist am heutigen Donnerstag, 2. November, um 14 Uhr in der evangelischen Johanneskirche in Horb.