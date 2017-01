Eutingen Narrenmarsch singen für acht Kästen Bier

Eutingen-Göttelfingen. Die Korntalhalle wurde zum Hotspot des närrischen Volkes, und die Narrenhochburg von Göttelfingen war brechend voll. Da in den letzten Jahren im Barbereich kaum ein Durchkommen war, hatten in diesem Jahr über den Nachmittag hinweg fleißige Helfer noch eine Barzelt auf den Parkplatz hinter der Halle gestellt und dazwischen den Raucherbereich eingerichtet. Der Weg zwischen Halle und Zelt ähnelte einem stockdusteren Labyrinth, in dem es zu so manch unverhoffter Begegnung kam. Ein zusätzlicher Anreiz, zwischen den beiden Räumen zu pendeln – es sei denn, man war mit einem vollen Bierglas unterwegs.

Bevor der Brauchtumsabend in seine Standard-Disziplin – "Kleine Feiglinge" für einen guten Zweck niedermachen – überging (es ist inzwischen schöner Brauch, dass die Göttelfinger Führungsmannschaft während des Brauchtumsabends im Nachbarort den Schnaps verkauft und die Hochdorfer dann in Göttelfingen dasselbe tun), sorgte die Partyband "Lausbuba" gleich von Anfang an für allerbeste Unterhaltung. Sie trafen den musikalischen Geschmack der Besucher, und während der Tanzpausen reichte der Platz auf der Bühne für die Paare nicht mehr aus. Wer zu spät kam, der musste in den Gängen tanzen.

Zu den Klängen ihres Narrenmarsches marschierte traditionsgemäß eine Abordnung der NGG-Masken als erste auf die Bühne. Die "Mohopser" in ihrem überlieferten Häs, die "Hopfenzopfler" in ihrer derben Bauernkleidung, die tollen bunten Clowns und die Gardemädels begrüßten so ihre Gäste.