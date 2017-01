Eutingen Narrenmarsch ertönt im "Ausland"

Wegen der kalten Witterung und einiger krankheitsbedingter Absagen war die Teilnehmerzahl geringer als gewohnt. Dies tat der guten Stimmung jedoch keinen Abbruch. Nach dem Start am Rathaus ging es in Richtung Wasserturm Eckenweiler, ehe man in Richtung Eutinger Bahnhof abschwenkte und nach der Autobahnüberführung als Ziel Rohrdorf ansteuerte.

Hier hatten Gerda und Helmut Wetzel im "Löwen" selbst gekochten Glühwein vorbereitet, der den Wanderern bestens mundete.

Nach der Einkehr legten einige Teilnehmer am soeben aufgestellten Rohrdorfer Narrenbaum eine kleine Tanzeinlage ein, natürlich wurde dazu der Weitinger Narrenmarsch angestimmt.