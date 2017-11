Eutingen Nächtlicher Besuch beim Flaschner

Immer wieder schwang Yasmin Kramer "à la Boxenluder" die Infotafeln. Blitzschnell räumten Alexandra Pusch und Anissa Meier alles bei "laufendem Betrieb" um. "Wer hat an der Uhr gedreht", kam aus den Lautsprechern.

Die Geduld der Zuschauer wurde belohnt. Günther Berner (Raimund Sattler) hatte seinen Chef (Oliver Kramer) zu sich eingeladen, Silvester mit seiner Familie zu feiern. Gudrun Berner (Corinna Müller) passte diese Einladung gar nicht, denn ihre Maultaschen mit Kartoffelsalat wurden vom Speiseplan gestrichen. Günther Berner wünschte sich eher Lachs-Spieße und ein Büfett, was er besorgen wollte.

Das klappte allerdings genauso wenig, wie den Weihnachtsbaum selbst zu schlagen. "Das hat dem Siegbert gar nicht gefallen", erklärte Tochter Sabine (Chrissi Heitmann) lachend. Auch der Opa (Volker Pusch) konnte sich das Lachen über seinen Schwiegersohn nicht verkneifen, der sich für den Besuch seines Chefs immer tiefer in das Chaos stürzte. Gegen seine Überzeugung kaufte Günther Berner Raketen und verletzte sich beim Ausprobieren dieser. "Wir sind in alle Krankenhäuser gefahren, aber alle waren voll. Frau Doktor Oberle hat mich dann verbunden", hielt Raimund Sattler den geschienten Mittelfinger in die Höhe.