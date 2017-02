Eutingen Nackte Tatsachen bleiben ohne große Konsequenzen

Nachdem eine nackte Person dort gesichtet wurde, riefen besorgte Eltern im Rathaus an. "Wir können den Betroffenen nur empfehlen: Rufen Sie sofort die Polizei an", erklärt Claudia Belz vom Rathaus. Ihr seien die Hände gebunden, denn sie sei zwar für Ordnungswidrigkeiten zuständig, könne in dem Fall aber auch nur bei der Polizei anrufen.

Innerhalb kürzester Zeit war die Polizei vor Ort und nahm den Fall auf. Eine Anzeige wegen Erregung öffentlichen Ärgernisses würde nun folgen.

Weitere Auswirkungen habe dieser erstmals vorkommende Vorfall aber nicht – schon gar nicht auf die Kindergärten und die Grundschule in der Nachbarschaft. "Wir haben vom Rathaus davon erfahren. Ich wüsste nicht, dass Eltern sich bei uns beschwert hätten", erklärt Gabriele Epple vom Kinderhaus Fantadu.