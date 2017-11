Eutingen Nach dem Tod in das Dorf der Ahnen

In seiner Heimat glaube man nicht, dass mit dem Tod das Leben zu Ende sei. Man glaube vielmehr ans Dorf der Ahnen, in das man nach dem Tod aufgenommen werden könnte. Unterstützung habe der Doktorand beim Korrekturlesen von Freunden erhalten. Als Doktorvater fungierte anfangs in Tübingen Ottmar Fuchs. Christian Bauer aus Innsbruck übernahm diese Rolle, weil Pfarrer Jean von Tübingen nach Innsbruck wechselte, um dort seinen Doktor zu realisieren.

Nicht nur aufgrund des anspruchsvollen Themas wurde die Doktorarbeit groß gefeiert, sondern auch weil sich Jean Lukombo aus einfachen Verhältnissen hochgearbeitet hatte.

Er stammt aus einem armen Elternhaus, sein Vater ist schon früh gestorben, weshalb das Geld für eine gute Schulbildung gefehlt hat. Der kürzlich gestorbene Pfarrer Philippe habe ihn in seine Familie aufgenommen und sei immer für ihn da gewesen.

Von der ersten Begegnung der Eutinger mit Pfarrer Jean berichtete Hans-Peter Teufel. 1998 war er mit seinem Bruder im Kongo zu Besuch, wobei Lukombo der Begleiter der Eutinger war. Als sich Teufel und sein Bruder für einen Marathon vorbereiten wollten, begleitete sie Lukombo. "Nach einer Stunde war noch nicht mal eine Schweißperle an seiner Stirn zu entdecken und wir waren klatschnass", erinnerte sich Teufel.

1999 sei Lukombo das erste Mal nach Eutingen gekommen, wo ihn die Eutinger Frauen in der Pfarrscheuer zu seinem 35. Geburtstag hochleben ließen. Anfangs konnte er kein Wort Deutsch. Lukombo gefiel es so gut in Deutschland, dass er 2002 und 2003 erneut nach Eutingen reiste.

2006 ließ er sich von seiner Heimat nach Oberkochen versetzen, wovon Thomas Haas berichtete: "Mit seiner Herzlichkeit hat er in Kürze die Herzen vieler Oberkochener erobert". So wurde der Freundeskreis Kongo Oberkochen gegründet, der 2008 die erste Kongoreise antrat.

Auch in Oberndorf für frischen Wind gesorgt

Traurig klang er, als er vom Abschied berichtete. Pfarrer Lukombo wurde nach Oberndorf versetzt, wo er "frischen Wind" in die Gemeinde brachte. Pfarrer Albrecht Zepf musste lachend gestehen, dass er nach seinen Erfahrungen mit dem Kongo erkannt habe, Pfarrer Lukombo sei in einem Korsett gefangen gewesen. "Wir haben ihm nur 59 Minuten Gottesdienst-Zeit gegeben", blickt er zurück.

Dessen Doktorarbeit habe er als schulterbar angesehen – zumindest bis zu dem Zeitpunkt, als Pfarrer Lukombo seine Arbeiten bis dato beschrieben hatte. "Er hatte mehr Wissen, als wir alle zusammen auf dem Kasten haben", sagte er und stimmte ein selbst geschriebenes Lied ein. Darin beschrieb er das einmalige Lachen. "Für deine Arbeit brauchtest du Mut, dafür ist es nun aber auch gut", lobte er die Leistung Lukombos.

"Danke für die Unterstützung", sagte der frisch gebackene Doktor und meinte: "Ich bin froh, dass ich es hinbekommen habe." Mit viel Witz, aber auch Ernst wurde das Fest gefeiert, selbst die weit gereisten Gäste blieben lange bei "ihrem Jean".