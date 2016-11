Eutingen Nach dem Essen folgen die Hausaufgaben

Anfangs sei die Hausaufgabenbetreuung in der Schule ehrenamtlich erfolgt, doch irgendwann sei man vor der Entscheidung gestanden, diese über die Verwaltung oder über Dritte zu organisieren. Man entschied sich für Letzteres und fand mit dem AWO-Ortsverein Horb einen Partner. Die AWO verfüge über qualifiziertes Personal. Zudem seien nach dem Ende der Werkrealschule ausreichend Räumlichkeiten für die Ganztagsbetreuung vorhanden. Für diesen Zweck stehen drei Räume plus Mensa zur Verfügung.

Drei Mitarbeiterinnen kümmern sich in den Hauptzeiten um die Kinder. "Wir sind auch an anderen Schulen tätig", sagte Ulrich Hoffmann, der Vorsitzende des AWO-Ortsvereins Horb, der in Weitingen wohnt. Seit 1999 biete die AWO Unterstützung an den Schulen in Horb an. Mittlerweile sei man in allen Horber Grundschulen im Einsatz.

Das Essen der Kinder in Eutingen kostet die Eltern 3,50 Euro pro Tag. Das Land zahlt jährlich einen Zuschuss von rund 25 000 Euro, die Gemeinde schießt weitere 80 000 Euro zu. "Das sind Kosten, die wir vor 15 Jahren noch nicht hatten", sagte Jöchle. Doch durch den gesellschaftlichen Wandel seien in den vergangenen Jahren immer mehr Aufgabe auf die Gemeinde zugekommen.

Diesen stemmt die ausgebildete Erzieherin Tamara Walter von der AWO Horb mit ihrem Team, zu dem unter anderem Hong Ling Yu-Noll, Cornelia Hamm und Birgit Hensel gehören. Schulsekretärin Gertrud Schwab packt bei der Ausgabe des Mittagessens ebenfalls mit an.

Von den 132 Kindern, die die Eutinger Grundschule besuchen, nutzen 43 das Angebot der Ganztagsbetreuung – und das vollkommen flexibel. Die Eltern, sagt Tamara Walter, könnten zwischen einem und fünf Tage Betreuung für ihr Kind pro Woche wählen. Der Zeitraum zwischen 12.10 und 17 Uhr ist ebenfalls flexibel wählbar.

Bei der Freispielzeit geht es in die Halle oder zum Fußball spielen

Auch beim Thema Essen gibt es mehrere Möglichkeiten. So kann das Essen der Metzgerei Odermatt genutzt werden oder aber die Kinder bringen etwas von zuhause mit, das dann aufgewärmt wird.

Ein Euro pro Monat wird allen Eltern für eine weitere Zwischenmahlzeit mit Cornflakes, Tee, Zwieback, Obst oder Gemüse berechnet.

Die Obergrenze für den Monatsbeitrag der Eltern liegt bei 90 Euro bei maximal 35 Betreuungsstunden. Sind es nur noch fünf Betreuungsstunden, liegt der Beitrag bei 25 Euro.

Seit diesem Schuljahr wurde die Ganztagsbetreuung an der Eutinger Schule neu strukturiert. So gibt es nun ein gemeinsames Mittagessen in zwei Schichten. Die erste Gruppe kommt um 12.10 Uhr, die zweite um 13 Uhr. Anschließend folgt von 13.30 bis 14.30 Uhr eine "Hausaufgaben-Zeit" in einem Stillarbeitsraum.

Danach folgt die Freispielzeit. Hier geht man dienstags und donnerstags in die Halle, erzählt Tamara Walter, spielt Fußball oder klettert auf dem Schulhof. Auch fürs Basteln ist jede Woche Zeit eingeplant. Zudem soll es künftig einmal pro Woche ins Lehrschwimmbecken gehen. Wenn dann noch Zeit bleibt, kann gelesen oder gemalt werden.