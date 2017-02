Eutingen Muttersöhnchen erobert Bäuerin

Austeilen hieß es dagegen bei Narren-Präsi Stefan Rüth und seinem Stellvertreter Thorsten Weiß: "De Fasnetswagen steht beim Rathaus im Parkverbot, weil der Hans-Peter Merkel Urlaub hot". Zudem hätten sie den Antrag, die Untere Bar als "immaterielles Kulturerbe" zu deklarieren, fast schon genehmigt. "Der geht durch, das ist klar", waren sich beide sicher.

Um dieses Vorhaben zu unterstreichen, holten sie ihre ganze Schar auf die Bühne. Die Prinzengarde zeigte ihren Marsch- und Showtanz und die Stolperschwänzle gaben Vollgas.

Ganz nach dem Motto war nach der Einführung durch die Lausbuba auch Moderator Oliver "Gas" Kramer auf der Bühne. Aber nicht alleine. Wolfi Biedermann, der für seinen Cousin Raimund "Saimen" Sattler eingesprungen war, machte für die jungen Tänzer und zum Beeindrucken der Frauenwelt sogar zwei Purzelbäume.

Kaba und Wurstsalat geben den Ausschlag

"Vielleicht fend I so no eine", betonte das Mama-Söhnchen immer wieder. Sein Klagen war so herzzerreißend, dass Inka Bause von "Bauer sucht Frau" sich auf Wolfis Video hin gemeldet hatte. Sie schlug ihm die rockige Lucy (Marina Creuzberger), das Tee trinkende Verwaltungsmauerblümchen Frau Schulze (Sabrina Weiß) oder die lispelnde Milchbäuerin Susi (Daniela Merlo) vor. Da Letztere extra einen Kaba aus der frischen Milch und dazu noch einen Wurstsalat gemacht hatte, entschied sich Wolfi für sie. "Nächstes Jahr brauchsch nemme komme", meinte er zu Inka und sagte: "Na hen mer Kender."

Die Lachtränen trieb auch Büttel Marc "Eigen" Creuzberger den Zuschauern in die Augen, denn er stellte Wolfi wie am Eröffnungsball als Mikroständer ein. Eutingens "verstunkene und verlogene Meldungen" hielt er parat: Beim Gäu-Brigade-Fußballbesuch sei der "Lala" im Gully gelandet und nur durch die Hilfe von einem Schwerlastkran und fünf Schwergewichte-Heber wieder herausgekommen. So intelligent sei die Aktion des Dorfpolizisten und dessen Sohn "Fleggafaulenzer" dagegen nicht gewesen, denn beide hätten die Kreditkarte des Dorfpolizisten nicht gefunden, obwohl diese auf dem Schreibtisch lag.

Die Rohrdorfer bekamen auch ihr Fett weg, denn bei ihrem Jubiläumsumzug hätten sie weniger Gäste gehabt als die Eutinger an ihrer Kinderfasnet. "Der Wolfi geht als erster Ständer in die Geschichte ein, der einen Krampf und einen Gehörschaden hat", lachte Oli "Gas" Kramer auf den Büttelauftritt hin.

Mit Fotos und Filmen sowie Werbetrailern nahmen die neuen Bären-TV-Macher Philipp Creuzberger, Hendrik Gerald, Alexander Grüninger, Lisa Schmid und Peter Schemminger den Eutinger Hühnerbaron, das Großprojekt des SVE und das Dorfgeschehen auf den Arm.

Aufgrund der Aufbaupausen waren nicht nur die Lausbuba gefragt, sondern mit Witze erzählen Volker Pusch und Siegfried "Sigge" Grasi vom befreundeten Talheimer Carnevalsverein. Die Schelladralle wandelten die Bühne mit Schotten, Bayern, drei Chinesen und Teufeln um, weshalb die Ruhe nicht einkehrte und das Fazit gezogen wurde: "Im Himmel ist der Teufel los". Die Engel Biggi Müller, Anneliese Rainer, Margit Geiger und Doris Klaussner fegten die Bühne immer wieder sauber, doch sie resignierten irgendwann.

Die Hexen holten mit ihrem Schwarzlicht-Zirkus echte Künstler auf die Bühne. Orange und grüne Bälle schwebten durch die Luft, Tücher wehten scheinbar ohne Menschenhand, Artisten wurden zersägt und blieben doch ganz. Zudem folgte eine Schlange dem Klang. Einiges war auf der Narrenbühne geboten, wobei sich die Akteure wieder sehr kreativ zeigten, sodass das Publikum erst kurz vor zwölf mit den Lausbuben in die Nacht tanzte.