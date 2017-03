Eutingen Musikverein Eutingen erwägt Gründung eines Fördervereins

Er blickte auf die Mitgliederzahl, die sich um sechs Personen auf nunmehr 176 gesteigert hatte. Auch die Passiven hätten personell zugenommen. Die Stammkapelle bestehe aktuell aus 45 Musikern. Gemeinsam wurden Veranstaltungen wie das Kult-Bier-Fest, der Musikantenball und das Serenadenkonzert gestemmt.

Schriftführerin Birgit Auracher nannte die musikalische Begleitung beim Osterhasenlauf, bei der Erstkommunion und weiteren Terminen, die zu den 25 Auftritten führten.

Die zahlreichen Aktivitäten aller Musiker spiegelten sich auch im von Kassierer Rolf Klink beschriebenen "Rekordjahr" wieder. Erhöht hätten die Einnahmen die Fasnet, das Rekord-Kult-Bier-Fest sowie das Weihnachts- und Serenadenkonzert.

Ein gutes Plus sei zustande gekommen, das sich aufgrund der Steuerzahlung relativiere. Rolf Klink sprach daher die Gründung eines Fördervereins an, was Vorsitzender Florian Weingärtner unterstrich.

Er bedauerte, dass die Zusammenarbeit der Eutinger Jugendkapelle mit der Weitinger Kapelle Ende des Jahres 2016 eingestellt werden musste. "Es ist nicht vorbei, aber wir haben aktuell zu wenige eigene Schüler, deshalb pausieren die gemeinsamen Proben", verwies Florian Weingärtner auf den Bericht von Jugendleiterin Vivian Klink.

Da diese verhindert war, trug ihre Stellvertreterin Nadine Krauß Aktivitäten wie den Kappenabend, die Halloweenparty und die bestandene D-Prüfungen vor. 24 Jungmusiker werden aktuell ausgebildet, wobei das neue Jugendkonzept mit Förderung aus den eigenen Reihen greife.

Das Vororchester MuKis unter der Leitung von Doreen Klink treffe sich alle zwei Wochen und habe im vergangenen Jahr eine Rekordzahl an Besuchern zu Adventsspielen begrüßt. Dieses Jahr soll dem Nachwuchs ein buntes Programm mit Ausflügen, Zeltlager und Auftritten beim Kult-Bier-Fest und anderen Veranstaltungen angeboten werden.

Die Aktiven laden am Sonntag, 7. Mai, zum Kirchenkonzert und werden am Sonntag, 2. Juli, beim Landesmusikfestival in Horb auftreten.

Winfried Seele, stellvertretender Bürgermeister, freute sich schon auf diese Terminen, habe er doch mit dem Weihnachtskonzert einen Höhepunkt erlebt, der um das Serenadenkonzert ergänzt worden sei.

Florian Weingärtner freute sich, dass bei den Wahlen alle Ämter besetzt werden konnten und nahm die Ehrungen vor. Ein Dankeschön erhielten die Musiker mit der höchsten Anwesenheit bei den Proben und weitere Mitglieder wie Kleiderwart Margit Sickler, Notenwart Christa Holdack, Instrumentenwart Gerhard Raible, Vizedirigent Gerold Akermann sowie die Kassenprüfer, Ausschussmitglieder und das Fasnetsteam.