Eutingen "Musiker sind eine Note besser als der Rest"

Gerold Akermann, einer der drei Vorsitzenden der Musikkapelle Eutingen, begrüßte die Gäste zum zweiten Teil des Kult-Bierfests. "Alle sind schon ganz aufgeregt und zeigen heute ihr Gelerntes", kündigte er das kommende Programm an. Doch bevor die Kinder und Jugendlichen ihre Fortschritte verdeutlichten, war ein Quintett auf der Bühne zu sehen. Patrick Müller an der Tuba, Vorsitzender Florian Weingärtner an der Posaune, Nadine Krauß am F-Horn sowie Doreen Klink und Martin Schmid an der Trompete spielten "Trumpet Voluntary" und zum Schluss "I Will Follow Him".

Blockflöten-Kinder eröffnen den Nachmittag

"Wir wollen zeigen, dass man auch in kleineren Gruppen Musik machen kann", erklärte Gerold Akermann. Der Vorsitzende lobte den Auftritt und übergab das Mikrofon an Jugendleiterin Vivian Klink. "Heute steht der Nachmittag im Namen der Jungmusiker, ein absolutes Highlight des Kult-Bierfests", kündigte sie die jüngste Gruppe an. Die Blockflöten-Kinder werden seit Oktober von Moritz und Corinna Müller ausgebildet. Leon Klink, Mia Günther, Sonja Birlinger, Sina Bischof, Jule Odermatt und Jonas Stemmann traten erst in Zweiergruppen auf.