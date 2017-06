Eutingen Musiker mit Heimvorteil beim Kultbierfest

Heimvorteil hatten die Eutinger Musiker wie Ernst Sitter und Arnold Müller aus Eutingen. Aber auch der Göttelfinger Eddi Reule, der Gründungstambour der "Luschdigen Bruat Göttelfingen", hatte es nicht weit. Alle drei verbindet die Freude an der Musik. Ernst Sitter hatte schon öfter betont: "Böhmisch-mährische Musik macht einfach Spaß." Der Eutinger ist seit 15 Jahren Mitglied bei den Nagoldtal Musikanten und kam durch Zufall dazu: "Ich hab von denen gehört, war zwei Mal bei der Probe und schon durfte ich beim Pfingstfest in Ergenzingen auftreten." Dass alles geklappt hat, sieht man dem treuen Musiker an, der von 1991 bis 1999 Dirigent der Eutinger Musikkapelle war. Die enge Verbundenheit zum Ausrichter, der Musikkapelle Eutingen, wird somit deutlich. Die Leidenschaft zur Musik verbindet auch den Nagoldtal Musikant Arnold Müller, ebenfalls aus Eutingen. Er kam über Ernst Sitter zu der Kapelle mit Stammsitz in Emmingen und feierte an Fronleichnam ebenso Heimspiel.

Den Spaß an der Musik übertrugen die Nagoldtal Musikanten auf das Publikum. Dieses konnte sich nicht halten und stieg auf die Tische und Bänke. Beim "Böhmischen Traum" flippte die Menge im Zelt regelrecht aus und gab erst nach einer Zugabe nach. Klaus Weirowski und Cornelia Braun sangen zu Liedern wie "Wir Musikanten". Weitere Werke wie die Kuschelpolka oder die Löffelpolka folgten.

Für die Löffelpolka hatten sich zwei Eutinger im Besteckkasten der Musikkapelle Eutingen bedient und klopften ordentlich mit. "Lauter, lauter", riefen sie zu. Neben den bekannten Gesichtern fanden sich auch neue, vor allem der Sportverein Eutingen war stark vertreten. Die erste Mannschaft feierte ihren Aufstieg in die Bezirksliga ordentlich. Roland Schnell stellte zwischendurch immer wieder seine Musiker vor. Mit Erwin Röhm konnten die Nagoldtal Musikanten vergangenes Jahr einen neuen Musiker aus Emmingen gewinnen. "Das freut uns ganz arg, weil wir eigentlich unseren Ursprung dort haben", drückte der Ansager seine Begeisterung aus. Neue Stücke wie "Am Seehafen" wurden mit genauso viel Begeisterung vorgetragen wie das bekannte Repertoire, in dem die "Polka mit Herz" nicht fehlen durfte.

"Wir freuen uns, dass wir heute hier sind. Das Fest ist zwar kleiner, aber dafür familiär", grüßte Roland Schnell die Eutinger Freunde und wies auf die kommenden Termine in Leinstetten, Würzbach und Kuppingen hin. Lange spielten die Nagoldtal Musikanten im gut gefüllten Zelt, dessen Gäste kaum abnahmen, bis sie sich mit ihren "Böhmisch-Mährischen Liedern" verabschiedeten.