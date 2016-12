Eutingen Moderner Service

Aus der seitherigen Geschäftsstelle in der Dekan-Wagner-Straße zieht die Bank nun in das neu errichtete Wohn- und Geschäftshaus auf dem Areal Dorfstraße 18/20 direkt an der Ortsdurchfahrt und oberhalb der Grundschule gelegen.

Von außen künden bereits Schriftzug und Logo der Volks- und Raiffeisenbanken vom baldigen Einzug der Genossenschaftsbank. Ziel der Bank ist es, mit der neuen Raumkonzeption ansprechende und zukunftsweisende Beratungsmöglichkeiten zu schaffen und einen zeitgemäßen und individuellen Kundenservice umzusetzen, so die Vorstände Markus Urban und Uwe Märkle.

Ein barrierefreier Zugang – anders als in der bisherigen Geschäftsstelle – und auch die Nutzung selbst erzeugten Stromes runden demnach das Gesamtkonzept ab.