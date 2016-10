Eutingen Mit dem Glückscent zu weiteren Erfolgen

"Das kann ich halt", sagt er lachend und fügt hinzu: "Ich hab ein neues Fahrrad seit der Erstkommunion. Damit klappt das. Mein Papa sagt, du musst nur schnell sein, dann klappt das." Damit beschreibt Fabian eine Station, an der er so schnell wie möglich die Hindernisse ohne Fehler passieren muss. "Ich hab mir die Augen zugehoben, als Fabian gefahren ist", beschreibt seine ältere Schwester Amelie die schwierigen Aufgaben.

Für Fabian ist das alles jedoch nichts Neues. Nach seinem Erfolg beim Sommerferienprogramm in Ergenzingen qualifizierte sich der Neunjährige für das ADAC-Jugend-Fahrradturnier Württemberg Süd in Laichingen. In der Altersklasse 2007/2008 der Gruppe Jugend I wurde er Zweiter. "Man kann die Strecke vorher in Ergenzingen üben, aber zu Hause haben wir keine Möglichkeit", erklärt Kerstin Schweizer. Einmal üben reichte dem Naturtalent somit.

Die ersten drei kamen eine Runde weiter und traten beim ADAC-Jugend-Fahrradturnier in Abtsgmünd gegeneinander an, wo Fabian Schweizer auf Platz eins kam. Somit ging es für ihn weiter zum Bundesfahrradturnier nach Dresden. Der Nachwuchssicherheitsradprofi schwärmt von seinen Erlebnissen: "Das war toll." Neben ihm liegt eine Medaille mit Sehenswürdigkeiten der sächsischen Landeshauptstadt, in der sich als Neunter bewies. "Da war er schon etwas traurig", erinnert sich seine Mutter.

Sie weiß auch, dass es neben der Tagesform auf die anderen Teilnehmer ankommt. Manchmal würden diese keine Fehler machen, dann entscheide die Zeit über die Platzierung. So war es nun auch beim württembergischen Finale des ADAC-Jugend-Fahrradturniers in Calw. "Wäre ich etwas schneller gewesen, dann…", denkt Fabian Schweizer darüber nach, dass er fast auf Platz eins gelandet wäre. Er hält kurz inne und wirft ein: "Jetzt weiß ich‘s: Ich hatte keinen Glückscent in der Hosentasche, sondern zwei Cent." Die Lösung reimt er sich für das kommende ADAC-Jugend-Fahrradturnier zusammen: "Nächstes Mal muss ich einen Cent nehmen."