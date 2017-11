Eutingen Mit 74 Jahren geht es nun hoch hinaus

Eutingen. Damit ist er einer der ältesten Flugschüler in Baden-Württemberg. Das Fliegen lag Ortloff schon immer am Herzen, zumindest in der Theorie. Er studierte Luftfahrttechnik in Stuttgart. Beruflich schulte er jedoch um und wurde EDV-Berater –­ ein Job, der in stark einspannte. "Ich hatte auch am Wochenende nur wenig Zeit, weshalb ich lange der Fliegerei fern blieb", denkt Ortloff zurück.

Badminton hatte es ihm angetan, weshalb er sich viele Jahre nicht nur als Sportler, sondern auch als Jugendtrainer einbrachte. Auch für den Wasserski-Sport schlug viele Jahre sein Herz. Altershalber musste er aber aufhören.

Nichts tun kam für Ortloff nicht in Frage, erklärt er: "Die Kinder waren aus dem Haus, mein Hund lebte nicht mehr. Ich hatte Kontakt zu einem Fluglehrer und ließ mich von dem Hobby anstecken". Im Badminton-Training habe ihn ein Vereinskamerad neugierig aufs Fliegen gemacht. Bei einem Schnupperkurs stellte er dann fest: "Das ist genau meines."